Supermercados Deza mantiene su apoyo en las 'balas verdes'

Supermercados Deza seguirá apostando por el motociclismo cordobés, ya que continuará apoyando a las balas verdes y se mantendrá como el patrocinador principal del Deza-Box77 Racing Team. La firma cordobesa de alimentación realizó una apuesta por la cordobesa Andrea Sibaja hace más de diez años. Y lo cierto es que el crecimiento ha sido total, con un título de campeona andaluza, varios subcampeonatos de España, primera andaluza en un Mundial y grandes actuaciones de la brava piloto, que culminarán con la participación en el primer Mundial femenino, siempre acompañada de Deza en sus carenados.

“Es un orgullo seguir contando con Deza. El año pasado hicimos una apuesta importante con un cambio de diseño que conectaba nuestra imagen con la de Deza y que dio una bonita decoración tanto de nuestras motos como el resto de la infraestructura y equipamientos. Solo podemos agradecer el apoyo durante estos años y asegurarles que vamos a pelear por hacerlo lo mejor posible, deportivamente hablando, y luchando por su marca con todas nuestras fuerzas”, declaraba el director del equipo Luis Castro.

“Nunca me he cansado de agradecer a Deza toda su confianza. Entró como nuestro gran apoyo en un momento clave. Nuestro primer contacto me trae un recuerdo repleto de ilusión inolvidable para mí, como lo es ahora mismo, cuando cumplo mi sueño de disputar el primer Mundial femenino con el nombre de Deza como principal. En estos años han habido muchos buenos momentos, títulos y podios, pero también demasiados malos momentos y lesiones, pero nunca dudaron un segundo. Por ello llego con la máxima motivación, tranquilidad y ganas de trabajar para este nuevo reto”, afirmó emocionada Andrea Sibaja.

En cuanto a lo deportivo, el equipo técnico sigue afinando las máquinas. Este próximo fin de semana los pilotos del Mundial tendrán la última prueba con sus Kawasaki Ninja 400 antes del inminente comienzo mundialista. En estos entrenamientos se les unirán Guillem Erill con su flamante Kawasaki ZX10R y Andrea Sibaja con el primer contacto en pista de su nueva máquina.