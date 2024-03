Un retorno ilusionante: Navarro Jr derrota a Sanjura por KO

Una vuelta por la puerta grande. No era fácil, más aún después de la derrota que le privó de levantar el cinturón que le acreditaba como campeón de Europa Silver. La calidad de José Luis Navarro Jr es innata, con un boxeo muy poderoso que hace a sus rivales tratar de defender unos golpes potentes. Sin embargo y a pesar del trabajo realizado día tras día, la derrota siempre está presente y así se demostró ante Gustave Tamba, con el que quiere una revancha durante este 2024. Para optar y llegar a este duelo con las mejores sensaciones posibles, el cordobés debe seguir subiéndose al cuadrilátero y esta vez tuvo que verse las caras contra el moldavo Andrei Sanjura.

Tras un largo tramo de tiempo donde no volvió a escena, José Luis Navarro Jr se enfrentaba contra un rival menos experimentado y con menos potencial, pero que eso no significaba que iba a ser un paseo de rosas, como así fue. El boxeador cordobés tuvo que esforzarse durante los cinco primeros asaltos en el combate celebrado en el Gimnasio Emporio de Alcorcón, igualando en intensidad al moldavo y dominando el duelo hasta que llegó el sexto. Aquí, el púgil califal tuvo que dar un paso al frente para no depender de la decisión de los jueces y doblegó a Andrei Sanjura por KO.

Por tanto, el cordobés vuelve por la puerta grande a los ruedos y finaliza su duodécimo combate como profesional sumando su décima victoria, todas ellas menos una por KO. Esto le coloca en una grandísima posición en este 2024 para medirse nuevamente ante el galo Gustave Tamba en una revancha por el título Europeo Silver. Un califal que quiere más, que tiene hambre y así lo ha vuelto a demostrar en el cuadrilátero.