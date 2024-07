Pasión califa en los Juegos: un viaje en moto de Córdoba a París

Es el gran acontecimiento deportivo del mundo. El gran fenómeno. No hay competición más importante y los mejores quieren estar ahí cada cuatro años. Los Juegos Olímpicos de 2024 se están disputando durante estas semanas en París, y en la capital francesa hay no pocos atletas cordobeses dispuestos a subirse a lo más alto del podio. Dos dieron un paso adelante fundamental este martes, con son Rafa Lozano Jr. y Fátima Gálvez, mientras que otros como Carmen Avilés, Juan Antonio Jiménez, César Montes, Rafa Lozano y Edu Aguilar también tratarán de llevar su talento lo más lejos posible. Y mientras unos lo hacen sobre el ring, la pista o el parqué, otros miran desde la grada.

En efecto, los Juegos de París, como toda gran competición, siempre ofrece historias curiosas y son muchos los cordobeses que han querido viajar hasta la ciudad francesa para no perderse el mayor espectáculo deportivo del mundo. Uno de ellos es Javi Moyano, vinculado al baloncesto y al fútbol sala en Córdoba, quien se encuentra actualmente allí tras afrontar un duro viaje desde la ciudad.

Y es que, tal y como ha podido saber Cordópolis, este cordobés apasionado del deporte emprendió la aventura desde Córdoba, en solitario y en su propia moto, con el fin de disfrutar de unos Juegos. De este modo fue sumando kilómetros avanzando hacia el país vecino, con dos únicas paradas, una en Madrid para dormir en la noche del domingo, y otra en Pamplona, donde pernoctó el lunes.

Así, al mediodía de este martes alcanzó su destino y pudo disfrutar en primer lugar del encuentro entre España y la selección de Egisto de fútbol masculino. Javi presenciará también el duelo entre el combinado nacional y Brasil de fútbol femenino en la tarde del miércoles y será entonces el momento en que ponga regreso a Córdoba. Casi 1.700 kilómetros de ida y vuelta para disfrutar de su pasión. Locura cordobesa en los Juegos de París.