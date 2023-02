El mítico Vincenzo Nibali confirma su presencia en la Andalucía Bike Race

Un motivo más para seguir una competición que, con el paso de los años, está ganando prestigio a nivel internacional y esta vez tendrá en sus filas a una auténtica leyenda en el ciclismo mundial. Ser uno de los siete únicos ganadores de las tres grandes está al alcance de los elegidos. Entre ellos está Vincenzo Nibali que, tras su retirada como ciclista profesional en el año 2022, se ha adentrado en el mundo de la bicicleta de montaña y ha confirmado que estará compitiendo Córdoba en las próximas semanas.

En efecto. El debut con la rueda gorda no podía ser de mayor enjundia y es que en este 2023 debutará en Andalucía Bike Race, tal y como ‘El Tiburón de Messina’ cuenta. “Conocí la prueba a través de mi amigo Giuseppe Pellegrino, ya que me dijo que podía ser una buena oportunidad antes de afrontar la Cape Epic. Le pregunté a mi compañero Ivan Santaromita si quería participar, ya que nunca ha corrido en MTB, así que es una buena oportunidad para empezar a coger el feeling a esto de correr por parejas”.

Pese a la novedad que supone para el público ciclista ver a Nibali sobre una bicicleta de montaña, para el italiano no lo es. “El MTB es una pasión que siempre he tenido desde niño, pero desgraciadamente tuve que dejar esta disciplina por la carretera, ahora puedo dedicarle mucho más tiempo. El mundo de la BTT me parece muy divertido y también mucho más cercano a la gente y, por supuesto, en estrecho contacto con la naturaleza”.

Volver a España, donde Nibali se erigió como Campeón de La Vuelta en 2010 es un motivo de alegría para el ciclista transalpino. “He corrido mucho en España y aprecio el apoyo del público. Mi mayor recuerdo es haber ganado la Vuelta, y este año fue en España donde decidí correr mi última grande como profesional, justo donde gané una gran Vuelta por primera vez”. Pese a estar “retirado”, una vez suenen los tambores de guerra, Vincenzo Nibali sabe que la carrera no perdona. “Será una semana dura, pero nos divertiremos seguro”.