Julia Figueroa: “Mi objetivo este año es el Europeo y el Mundial”

Sello olímpico. Por trayectoria, palmarés y logros alcanzados es, con total merecimiento, una de las mejores deportistas de la historia de Córdoba. Julia Figueroa ha logrado llevar el nombre de su ciudad a lo más alto del panorama mundial, siendo actualmente una de las mejores judocas a nivel internacional. De Córdoba a Valencia, y de ahí, a todos los rincones del planeta. La sexta invitada del programa de CORDÓPOLIS en Twitch 'Tiempo muerto' es una de las grandes referentes del judo español. Así, durante cerca de una hora conversación, la deportista repasa su trayectoria, que ya cuenta con multitud de éxitos, tanto a nivel estatal como internacional, además de contar con dos participaciones en Juegos Olímpicos. Se dice pronto. Una pasión forjada de niña en su colegio y que poco a poco se fue convirtiendo en su modo de vida. Entró en el judo por descarte y se quedó por puro amor. “Fue la actividad extraescolar que había en el colegio. Era fútbol, teatro, inglés o judo, y elegí judo porque las otras no se me daban bien”, recuerda.

De ahí dio paso al Club Kodokan, aunque su talento y competitividad fueron forjando una deportista de élite. “La competitividad se tiene o no se tiene, y a mí me gusta. Me encanta el deporte. Al principio es un juego”, pero “de pequeña ya se veía que no me gustaba ni perder a las canicas”. Figueroa rememora sus inicios en su ciudad natal, donde ya fue ganando peso con numerosas medallas. Eso sí, fue el hecho de ver por la tele los Juegos de Atenas 2004 los que le hicieron replantearse seriamente su posición, ya que “tenía clarísimo que quería estar ahí”. Y a los 18 años decidió afrontar una nueva vida en Valencia. La cordobesa explica que “si quería conseguir medallas importantes había que irse a donde está todo enfocado a la competición. Madrid era la opción que todo el mundo contempla, pero con 16 años vine a Valencia porque mi madre se enteró que venía el equipo cubano. Me vine a la aventura, me gustó la forma en la que se trabajaba y el grupo, la ciudad, y ya decidí que cuando terminara los estudios me vendría aquí”.

Y es ahí, en la ciudad levantina donde ha terminado de forjar su leyenda. Campeonatos de España, Europeos, medallas en Grand Prix y, como se ha dicho, dos clasificaciones olímpicas. Julia Figueroa ha dejado su nombre escrito en Río 2016 y Tokio 2020. Eso sí, con un sabor más amargo del esperado, por lo que en su mente ya figura alcanzar en los próximos años una tercera participación en la que dar el paso decisivo que merece. No obstante, hay que ir paso a paso. “El objetivo este año es Europeo y Mundial, que empieza a finales de junio la clasificación. El Europeo ahora mismo es a finales de abril y me hace mucha ilusión”, mientras que “el Mundial ya cuenta para la clasificación olímpica, y sería un punto muy a favor hacer un gran papel allí”. La entrevista completa puede verse en el vídeo de la publicación.