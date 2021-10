Juan José Ruiz se impone en Las Ermitas

Una prueba a la altura de lo esperado y más aún cuando la pandemia parece que ha disminuido su fuerza gracias a las vacunas inoculadas. La Escudería Rallyeros Forever ha organizado este sábado la tercera edición de la Cronometrada de Automovilismo a Las Ermitas y que ha rendido un año más homenaje al desaparecido Curro Muñoz. Esta competición, sexta prueba puntuable de la temporada del Campeonato de Andalucía de Cronometradas 2021, ha puntuado en la modalidad de turismos, car cross/CM, clases y Copa Provincial de Automovilismo Diputación de Córdoba 2021. Además, esta edición, que contó con 32 pilotos inscritos, se ha celebrado en la carretera de Las Emitas CO-3314 con salida en el punto kilométrico 11 y llegada en el punto 12.200, con una longitud total de 1.200 metros.

En la prueba reina, Juan José Ruiz se ha coronado como el mejor de la jornada del sábado, aunque su comienzo no fue del todo bueno. El inicio del piloto del Citroën AX Maxi no auguraba un buen futuro, ya que, al finalizar la primera manga, no estaba ni entre los diez mejores clasificados. Un trazado complicado y con mucho desnivel que hacia muy probable las remontadas como finalmente sucedió. Ruíz fue el único corredor que bajó de los 57 minutos durante la segunda parte cronometrada, metiéndole más de un minuto al resto de sus competidores y consolidó su buen momento entrando en tercer lugar en la última y definitiva manga. El resto del podio fue completado por José Luis Toril -con su Mitsubishi Lancer Evo VIII- y David Jeremías -el cual portó un Mini Challengue John Cooper Wor-.

Por otro lado y no en un plano más secundario, también se celebró la prueba dentro del Campeonato de Andalucía de Monoplazas donde Gustavo Salguero -con MV Racing Pro-SP2 1- arrasó en las tres mangas disputadas, coronándose como ganador en la Cronometrada de Automovilismo a Las Ermitas. Por su parte, Francisco Javier Aviles -portando un vehículo de MV Racing Pro-SP2 2- y Javier Maya -haciendo lo propio con MV Racing Car Cross- completaron el podio.