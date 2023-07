Fátima Gálvez se cuelga la plata en la Copa del Mundo de tiro

Un resultado más que meritorio de una cordobesa que ha vuelto a demostrar que está a la altura de las mejores del mundo. La ciudad italiana de Lonato volvía a acoger una nueva prueba de la Copa del Mundo de tiro y, esta vez, Fátima Gálvez era una de las 90 deportistas inscritas que iban a pelear -o al menos tenían la intención- por alguna de las tres medallas. Por su parte, la tiradora baenense encabezaba una expedición española en la que también estaba presente la catalana Mar Molné. Desde el principio parecía que iba a ser una competición propicia para una profesional califal que se clasificó con mucha autoridad a la gran final disputada este mismo domingo.

Fátima Gálvez quería su segunda presea internacional del presente año después de alzarse con la plata en Kazajistán. Aun así, el nivel de la cordobesa no le ha permitido estar presente en el podio de Doha, Larnaca, El Cairo y Cracovia -este último en los Juegos Europeos-, pero esta vez ha conseguido ser protagonista desde bien temprano. La tiradora baenense consiguió pasar a la gran final como primera clasificada después de solo fallar cinco platos en las cinco primeras rondas, aventajando en uno a la eslovaca Zuzana Rehak. Aun así, la pelea por las medallas iba a estar muy reñida y así lo fue.

De hecho, la gran final comenzó cuesta arriba para una cordobesa que pronto vio que no estaba tan acertada como en la clasificatoria, fallando hasta tres platos en los ocho primeros disparos que le obligó a estar en la última posición. Sin embargo, poco a poco fue remontando, consiguiendo dejar atrás a Zuzana Rehak que fue la primera en caer. Aun así, esta remontada no se quedó aquí y, después de eliminar a Ray Bassil, Ryann Phillips y Pelin Kaya, Fátima Gálvez se encontraba tan solo un plato por detrás de una Laetisha Scanlan que no dio opción a la baenense de luchar por el oro y se tuvo que conformar con una más que meritoria plata en una nueva prueba de la Copa del Mundo.