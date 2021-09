Los Emeralds cordobeses participarán en la VII edición de la liga Amazon University 'eSports'

Una auténtica buena noticia para los amantes de los deportes electrónicos. La séptima temporada de la Amazon University eSports comienza su andadura durante este mes de septiembre, con el inicio de la apertura de las inscripciones de los equipos que deseen participar en la que ya se ha convertido en la liga de eSports más importante en el entorno universitario, no solo de nuestro país, sino de toda Europa. Está nueva edición cuenta ya con la participación de 76 universidades, frente a las 73 con las que finalizó la edición anterior, y que supone un alcance potencial de casi el 99% de los estudiantes universitarios españoles, entre los que se encuentran los de la Universidad de Córdoba y su equipo Emeralds.

Entre las principales novedades de este año destaca la llegada de Rocket League al conjunto de juegos en los que ya compitieron los estudiantes en la pasada temporada. En la campaña anterior, los alumnos jugaron a diferentes títulos desarrollados por Riot Games, como LOL (League of Legends), TFT (Teamfight Tactics), VALORANT, y Legends of Runeterra, que se basan principalmente en el componente estratégico y táctico, en cálculos matemáticos y en la toma de decisiones ante diferentes situaciones. Además, los participantes también mostraron sus habilidades en dos juegos de la empresa Supercell: Clash Royale y Brawl Stars. Otros aspectos relevantes de esta edición es el cierre de las inscripciones que ahora se inician, ya que será escalonado y en diferentes fechas para los distintos juegos ya que en LOL y TFT se cerrarán el 8 de octubre; en Rocket League, el 9; mientras que en Brawl Stars y VALORANT, el 15; y en Clash Royale y Legends of Runaterra, el 16.

Como en anteriores convocatorias, en esta nueva temporada Amazon University eSports dispondrá también de la colaboración de destacadas empresas patrocinadoras y sponsors: Riot Games, que ha dado su firme apoyo a esta competición desde su nacimiento, los líderes en gaming Intel, que aporta a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming. Mientras tanto e igual que en ocasiones anteriores, Amazon University eSports se emitirá a través de los diferentes canales de Twitch; además, se pondrá en marcha la quinta edición del Proyecto Twitch Student para la generación y difusión de contenidos académicos a través de esta plataforma de streaming. Próximamente se anunciarán también novedades en el formato de competición en algunos de los juegos y en la estructura de la liga, que contará con más oportunidades de clasificación y un espacio nuevo para los jugadores de mayor nivel.

Por otro lado y según los últimos datos de la consultora Newzoo, las competiciones de videojuegos se han convertido ya en uno de los fenómenos competitivos con mayor tasa de crecimiento. El mercado europeo de deportes electrónicos crece anualmente superando el 23% y se prevé, en diferentes escenarios, que los ingresos totales superen los 670 millones de euros en 2023 en Europa.