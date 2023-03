CT Al-Fanadic, el nuevo triatlón que brota en Posadas

Las tradiciones, para mantenerlas en el tiempo, es necesario trabajar con mimo en ellas. Y muchas veces, la solución más adecuada es la de cambiar de rumbo. Emprender un camino nuevo, eso sí, sin olvidar el anterior, con el fin de retener una pasión forjada desde años atrás. Y precisamente esa es la fórmula que eligieron hace no mucho los integrantes del CT Al-Fanadic, entidad que, con muy poquitos años de vida, ya es toda una referencia del triatlón en la provincia de Córdoba. En concreto, fue en el año 2018 cuando surgió la entidad, fruto de las ganas y la pasión de un grupo de varios deportistas que quisieron reverdecer los laureles presentes en Posadas, con el fin de responder a una necesidad presente en aquellos momentos en la localidad, que no era otra que la creación de una escuela que posibilitara la supervivencia de la propia disciplina entre los vecinos del municipio. El reto era el de dar voz a los más jóvenes, en definitiva, el futuro de la práctica.

Como sus propios impulsores indican, Posadas ha sido tradicionalmente una cuna importante del triatlón cordobés, presente desde los años 80 y siendo una de las localidades pioneras de dicha modalidad. En este sentido, en ese entonces había un club compuesto por una serie de amantes de dicha competición, cuya inquietud no iba más allá que la mera participación en distintas pruebas cada fin de semana. En este sentido, algunos de esos miembros, encabezados por Rafael Moreno, actual presidente y monitor del Al-Fanadic, quisieron “dar un paso más”, siendo consciente de que si quería que el triatlón continuara teniendo vigencia en el municipio maleno, era imprescindible contar con una escuela formativa. “Que hubiera gente que se formara a nivel base y pudiera aportar en un futuro”, reconoce Moreno, ya que “algo se estaba acabando ya para la gente de nuestra edad”.

Le evolución ha sido significativa para el club durante estos últimos años, ya que ha pasado de tener entre 20 o 30 jóvenes federados tras su primera captación, a contar hoy en día con más de 80 niños y niñas. “Poco a poco me he ido rodeando de monitores. Al principio estaba yo solo, pero luego vimos la idea de formar a los chicos y chicas que salían en categoría sub 23 y júnior para que fueran monitores de categorías inferiores”, subraya el dirigente, para quien la creación de escuelas de triatlón en la provincia ha significativo un paso fundamental del crecimiento de la disciplina en clave califa. De hecho, reconoce que “Córdoba fue de las pioneras en ese aspecto”, resaltando además que “los únicos clubes cordobeses que estamos disputando competiciones nacionales son el Montilla-Córdoba Triatlón y nosotros, que son los dos clubes que tenemos escuela”. Eso sí, matiza que “este año ha salido un club nuevo en Cabra, que ha seguido la dinámica de las escuelas de Montilla y la nuestra”.

Por tanto, los tres núcleos principales de formación de triatletas en Córdoba residen en la Subbética, la Campiña Sur y en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir, donde el Al-Fanadic crece temporada tras temporada en un sentido más “profesionalizado” que la tradición que venía gestándose desde hace años en la localidad, aunque igualmente con un carácter familiar que han convertido al club en referente en diversos sentidos.

Es más, esa buena sintonía se ve claramente en cada entrenamiento del equipo. El Velódromo de Posadas, aunque con ciertas carencias muy visibles, se ha convertido en el epicentro de trabajo del club. Allí, con las limitaciones mismas del propio recinto, practican semana tras semana los integrantes de la entidad sus determinadas sesiones tanto de carrera como de ciclismo. Rafa Moreno agradece a las instituciones que le cedan “de forma gratuita” la instalación, teniendo en cuenta que “hay otros clubes que no tienen ni instalaciones para entrenar”, aunque “siempre buscamos la mejora” y una de las peticiones es que “se recupere la zona de bicicleta, que actualmente no funciona”, además de la necesidad de la piscina, que “llevamos pidiendo mucho tiempo y ya creo que hay un proyecto en marcha”.

Ilusión y trabajo a partes iguales. Diversión y esfuerzo de unos pequeños campeones que han ido creando año tras año su propia familia deportiva. Así lo revindican y así lo subrayan ellos mismos. El buen rollo siempre está presente pues todo tiene su momento. El esfuerzo es innegociable, pero siempre hay tiempo para unas risas entre práctica y práctica. Son los trialetas del futuro de Posadas pero, sobre todo, son amigos.

El CT Al-Fanadic va camino de su primer lustro de existencia, dando los pasos adecuados. De hecho, recientemente recibió un certificado de excelencia en categoría de bronce por parte de la Federación Española de Triatlón, y que viene a reconocer el esfuerzo de los clubes de toda España para fomentar el deporte entre los más jóvenes. Transición tras transición, el crecimiento es imparable. Sin un techo aparente más allá del que ellos mismos quieran ponerse. El futuro del triatlón cordobés, en gran medida, se destila en Posadas. Brotes verdes de una nueva tradición. Una pasión compartida en tres vértices.