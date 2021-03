El Para-Sport pone más acento cordobés al Nacional de ciclismo adaptado

Aunque el evento comienza este viernes -en horario de tarde- no es hasta el sábado cuando arranca realmente la competición. Es una de las citas marcadas en rojo en el calendario de cada año para el deporte cordobés. Siempre en relación a la que es una de las mayores figuras a nivel español y a escala internacional de la provincia. Porque la valía de Alfonso Cabello es indiscutible desde hace tiempo. Con todo, no es la única representación de que va a gozar Córdoba en el Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista. No en vano, al mismo acuden un club de la tierra y dos deportistas que pertenecen a éste. Para-Sport Andalucía es el nombre de la entidad, mientras que José Luis Jiménez y Manuel Moyano son los integrantes a tener en cuenta. Tanto el conjunto como los ciclistas marchan con el deseo de completar el mejor papel posible.

De entrada, el Club Deportivo Para-Sport Andalucía se define como “un club sin ánimo de lucro que nace con la ilusión de fomentar el deporte y sobre todo el adaptado”. Tal es la descripción que aporta la entidad en su web oficial, en la que remarca que, más especialmente, dirige sus primeros pasos hacia la disciplina que entra en acción este fin de semana en la localidad madrileña de Galapagar. En cualquier caso, se trata de un conjunto de ámbito autonómico pero cuya sede se sitúa en Iznájar. El municipio de la Subbética es epicentro por tanto de una actividad en la que brilla Alfonso Cabello y que sin embargo tiene más practicantes, también en el plano competitivo, en Córdoba.

Como entidad de la provincia acude, de esta forma, el Para-Sport. Lo hace con varios deportistas de distintas zonas de Andalucía. Entre ellos cabe destacar, como es lógico, a dos. Son, en efecto, José Luis Jiménez y Manuel Moyano. El primero es natural de Castro del Río y se desplaza a Galapagar para intervenir en la competición ómnium, que viene a ser una compilación de resultados en las distintas pruebas. Por tanto, en lo que puede denominarse como tetratlón, el cordobés va a actuar en las carreras de persecución, kilómetro, velocidad y scratch. Jiménez tiene en su hoja de servicios una plata nacional en persecución, correspondiente al campeonato de 2019.

Mientras, Manuel Moyano es natural de Cabra y aunque está más hecho al fondo va a actuar también en diversas pruebas. Si bien en su caso lo hace fuera de la global del ómnium. Tampoco es la primera vez que el corredor participa en un Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista pues en 2020 lo hizo con notable papel. Porque en la anterior edición se colgó un bronce en la modalidad de scracht. El Nacional se va a desarrollar, más allá de los entrenamientos oficiales de este viernes, entre el sábado y el domingo en el Velódromo de Galapagar. Dicho escenario es el habitual para este evento desde hace años.