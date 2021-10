Cabello y Molina vencen en la Batalla de Ategua

Las Diputación Córdoba XCM Series 2021 hicieron parada este domingo en la barriada cordobesa de Santa Cruz, enclave privilegiado y lleno de historia donde se celebró la esperada IV Media Maratón BTT Batalla de Ategua. Una prueba que contó con una excelente organización a todos los niveles y que tuvo una participación cercana a los 175 ciclistas. El buen clima acompañó para que se pudiera llevar a cabo la carrera sin sobresaltos en una cita muy disfrutada por los deportistas. En el protocolario acto de corte de cinta, junto a las autoridades, estuvieron presentes los miembros de la asociación Amigos de la Centuria Romana, quienes amenizaron la espera previa al inicio de la carrera.

Una media maratón diseñada con mimo y esmero por parte del CDC Ategua Santa Cruz con un trazado espectacular de 46,5 kilómetros y unos 950 metros de desnivel positivo acumulado donde desde el comienzo de la carrera iban en cabeza los que a la postre serían los tres primeros clasificados de la general masculina. Fue sobre el kilómetros 20 donde José Manuel Cabello consiguió separarse de sus rivales y empezó a abrir un hueco suficiente como para comandar la prueba con solvencia. En el 35, los ganadores finales circulaban en solitario en la misma posición que finalmente alcanzarían en meta, siendo el ganador José Manuel Cabello con un tiempo de 1:42:30, seguido de Alejandro Sánchez y Francisco García (CD Fenicia Bike Team), segundo y tercer clasificado, respectivamente.

En cuanto a las féminas, prácticamente también desde comienzo tomaron las posiciones que mantendrían hasta meta, confirmándose así en el punto de control del kilómetro 35. Sin sorpresas en el último tramo, llegó a meta en primera posición Cristina Molina (CD Seven Bikes) con un tiempo de 2:14:39, seguida de la cadete Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) y la también cadete Lucía Bravo. La siguiente prueba de esta competición provincial será la V Media Maratón BTT Jarota del 31 de octubre en Villanueva de Córdoba.

Finalmente, el resto de ganadores por categorías fueron Álvaro Rojas (Gacosur) y Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) en Cadete, Iván Aguilera (Windest-Franco Furniture) en Júnior, Juan María Carrasco (CD Unión Ciclista Ursaonense) en Sub 23, Alejandro Sánchez y Cristina Molina (CD Seven Bikes) en Élite, Juan Antonio Flores en Máster 30, José Manuel Cabello y Luzi Zipitria (Agerul) en Máster 40, Manuel Muñoz (CD BTT Fuentes de Andalucía) y María José Granados (CD MTBCabra) en Máster 50 y Juan José López (C. Peña Ciclista Miguel López) en Máster 60.