Las 'balas verdes' fichan a Martim García

A falta de tan solo un mes para el inicio de las carreras, las líneas de los diferentes campeonatos se van completando. Si la semana pasada se anunciaba la renovación de dos caras ya conocidas dentro del Deza-Box 77 Racing Team, esta semana viene cargada de nuevos nombres. Y es que Martim García será el nuevo piloto del equipo cordobés para el Campeonato de España (ESBK) y lo hará en SSP 300. El jovencísimo piloto, tercero del Campeonato Portugués en 2023, ha realizado un arduo trabajo durante el invierno para enfrentarse, por primera vez, al ESBK y al altísimo nivel que se puede encontrar en el mismo. Ya en la temporada pasada realizó un wild card en Jerez, el único circuito de España en el que ya ha pilotado. Por otro lado, para este año, el ESBK tiene previstas dos citas en su circuito, el de Estoril. Para el resto de trazados, el piloto deberá hacer un gran trabajo de adaptación pero, sin duda, sus compañeros, así como la experiencia técnica del conjunto andaluz, harán seguro que en pocas vueltas logre familiarizarse.

“He visto en distintas carreras a la estructura del Deza-Box 77 Racing Team y a sus pilotos y siempre me había gustado su forma de trabajar. Para mi es un sueño dar el salto al ESBK, es el campeonato nacional de mayor nivel, y con esta estructura. Estoy trabajando más que nunca esta pretemporada ya que el objetivo es el más duro al que nunca me he enfrentado, aunque a la vez, es el camino hacia mi sueño, y me motiva muchísimo todo el proyecto 2024 en el que también continuaremos disputando el Campeonato Portugués. Daré mi máximo para demostrar todo lo que sé que puedo hacer y por lo que estamos trabajando tanto mi familia y yo”, declara el piloto.

A nivel de patrocinio, el club ha llegado a un acuerdo muy importante de cara a los proyectos 2024 con la distinguida marca de lubricantes francesa Motul. Recientemente reconocida por Kawasaki como su socio estratégico, la referente mundial de aceite, lubricantes y cuidados para el vehículo estará presente en monos, motos y diferentes infraestructuras del equipo para los distintos campeonatos en liza. Sin duda, este acuerdo es clave para las balas verdes, que se presentan a una temporada repleta de ambiciosos objetivos y para los que necesitan el apoyo de las mejores marcas de cada sector.

Como segunda novedad en cuanto al patrocinio, en esta ocasión técnico, se ha llevado a cabo la firma con la italiana Arrow, otro referente mundial, en esta ocasión de sistemas de escape de motociclismo. Siendo además de los más reconocidos en el Campeonato del Mundo de Superbikes. De esta manera, las balas verdes estarán preparadas para luchar por lo más alto del podio en todas las categorías disputadas. Mientras, la actividad en pista no cesa, y la próxima semana tendrán lugar los últimos entrenamientos de pretemporada para la estructura mundialista, que dará comienzo el 23 y 24 de marzo en el circuito de Montmeló, con la primera cita para Supersport 300.