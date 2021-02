El Ángel Ximénez se estrella ante Ernesto Sánchez

Volver a encadenar resultados positivos. El mundial celebrado en Egipto y el Covid-19 ha hecho que el Ángel Ximénez no esté consiguiendo un ritmo de competitivo óptimo durante esta temporada. Aun así, el cuadro encabezado por Paco Bustos está logrando algo que era casi imposible prever en el transcurso de la pretemporada. Y es que gracias a la victoria de hace tan solo tres días en el Pabellón Alcalde Miguel Salas ante el Blasgon y Bodegas Ceres Villa de Aranda (28-21), el plantel pontano está situado en la octava posición de la Liga Sacyr Asobal, consiguiendo un colchón de diez puntos con respecto al descenso a División de Honor Plata. Unos resultados positivos que tenían que ser refrendados nuevamente este fin de semana en Santander. En frente, un Liberbank Cantabria Sinfín que estuvo muy cerca de lograr su segunda victoria ante el club cordobés, pero una doble parada de Ahmetasevic instauró las tablas en el marcador (24-24)

Una primera mitad que fue una auténtica montaña rusa de emociones. Los chicos dirigidos por Paco Bustos lideraron los minutos iniciales del choque, llegando a aventajar en tres goles al Liberbank Cantabria Sinfín gracias a una nueva transición defensa-ataque, aspecto clave del Ángel Ximénez Puente Genil durante la presente temporada. Aun así, el cuadro de Víctor Montesinos comenzó poco a poco a dominar el encuentro gracias a su fortaleza defensiva. Debido a esto, el conjunto cántabro logró darle la vuelta al electrónico en el ecuador de los primeros 30 minutos. Sin embargo, las exclusiones hicieron que esa dinámica positiva cayese en picado y cuando peor lo estaba pasando el Liberbank en el Pabellón Polideportivo Exterior de la Albericia, en los visitantes surgió nuevamente la figura de Joao Pedro da Silva. El acierto del atacante pontano, con siete goles en su haber, hizo que el marcador se ajustase antes del paso por vestuarios de ambas escuadras.

El descanso no alteró la tónica ocurrida durante los primeros 30 minutos. El Ángel Ximénez de Puente Genil arrancó como tiene acostumbrado a sus aficionados. El poderío ofensivo y la rapidez en la transición fueron las acciones habituales de un club visitante que volvió a empatar el encuentro cuando tan solo quedaba un cuarto de hora para finalizar el choque. Aun así, los chicos de Víctor Montesinos querían su segunda victoria consecutiva para alejar los fantasmas del encuentro. Por ello, el guardameta Ernesto Sánchez comenzó su particular festival y logró construir un muro para que los visitantes no pudieran ejecutar su disparo con facilidad. Gracias a esto, el Liberbank Cantabria Sinfín se adelantó nuevamente en un marcador que se vería modificado en los últimos diez minutos del encuentro. Tanto fue así que, finalmente y después de una sucesión de goles, el conjunto local tuvo una última oportunidad para llevarse el triunfo, pero Ahmetasevic en portería logró sacar un meritorio empate de tierras cántabras.