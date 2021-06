La selección sub 19 llama de nuevo a Wifi

El tramo final de temporada le ha valido para que el combinado nacional vuelva a apostar por ella. Tras un tramo de competición donde no podía mostrar su verdadero potencial, Lucia Moral Wifi ha vuelto a rendir al máximo nivel, siendo la referencia ofensiva de un Córdoba CF que ha conseguido la permanencia en la Reto Iberdrola, segunda categoría del fútbol femenino a nivel nacional. Gracias a esta actuación, cosechando hasta siete goles en la segunda parte de la campaña regular, la selección española sub 19 ha llamado nuevamente a la canterana blanquiverde para unas jornadas transcurridas desde el 7 al 10 de junio en la localidad alicantina de Alfas del Pi. Dichas fechas, como ha ocurrido en las pasadas, no contienen ningún encuentro ante otro combinado nacional.

Una vez más, la blanquiverde volverá a una concentración de la selección española sub 19 después de ver cómo en el pasado mes de mayo fue suspendida la última citación. Esta vez, el seleccionador Pedro López ha decidido convocar a 24 jugadoras para estas jornadas transcurridas en Alfas del Pi. Además de Wifi, en la lista ofrecida por la Real Federación Española de Fútbol están Carmen Sánchez (Atlético de Madrid), Jana Fernández, Emma Ramírez, Clara Rodríguez, Bruna Villamala, Julia Bartel, Ornella Vignola, Meritxell Font (FC Barcelona), María Valle, Andrea Medina (Real Betis), Eva Dios (Deportivo Abanca), Ainhoa Delgado (Geneto del Teide), Fiamma Benítez, Silvia Lloris, María López (Levante UD), María García (Madrid CFF), María Inmaculada Gabarro (Sevilla FC), Paola Hernández (UDG Tenerife), Elene Lete (Real Sociedad), Erika González (Sporting de Gijón), Eva González (Penn State), Ascensión Martínez (Valencia Féminas) e Irene Miguélez (Villarreal CF).

Como ya se puede ver en la convocatoria, los clubes FC Barcelona, Levante UD y Real Betis son los que tienen más representación en la lista ofrecida por el seleccionador Pedro López. Además, Wifi estará acompañada por futbolistas que visten las elásticas de los equipos más punteros de la máxima categoría del fútbol femenino a nivel nacional. Una oportunidad única para una canterana que tiene la intención de seguir creciendo conforme el tiempo vaya pasando y logrando la experiencia tan cotizada en citas de este calibre.