Rafa Ocaña dice adiós al Salerm: “Hemos crecido juntos”

Tras una sonada llegada se produce una emotiva salida. El club atraviesa un proceso de reconfiguración de su proyecto, si bien de cara a la próxima temporada mantiene a su referente en parcela deportiva. No es otro que su técnico, Diego Caro. Pero los días primeros tras la campaña 2020-21 deparan cambios significativos. Uno es la entrada de Álvaro Cejudo, figura reciente de la localidad y retirado semanas atrás, en su junta directiva como vicepresidente. Otro es el adiós de Rafa Ocaña, que anunciara el lunes su marcha de la entidad a través de un comunicado hecho público en redes sociales. De esta forma, el Salerm Puente Genil asiste al cierre de ciclo de quien hasta ahora fuera su asesor deportivo. Así es, según indica el propio protagonista, por una decisión propia que le lleva a poner punto final a una etapa iniciada apenas un año antes.

Canterano del Córdoba, Rafa Ocaña recaló en Puente Genil tras una experiencia muy amplia en Suiza. Fue en el país helvético donde completó su trayectoria dentro de los terrenos de juego y comenzó su andadura en otras facetas como la representación de futbolistas o la dirección deportiva. Llegó para intervenir como asesor técnico y se va después de un curso notable, en que el Salerm luchó casi hasta el final por el ascenso a Segunda RFEF. El lunes, en efecto, comunicó su salida por medio de una misiva. “Ha sido una temporada fantástica y emocionante. Al mirar atrás, no podía haber tomado mejor decisión que recalar en el Salerm pues hemos crecido juntos”, expresó de entrada. “Durante este año hemos celebrado victorias y momentos inolvidables del día a día. Hemos vivido un play off histórico que jamás olvidaré. Hemos rozado con la yema de los dedos el ascenso de categoría”, prosiguió.

“Tomo la decisión de decir adiós. Se trata de una decisión muy meditada y quisiera agradecer a todos los que me han acompañado de cerca en este camino”, anunció al fin Rafa Ocaña. “Mención especial a mi cuerpo técnico, con Diego Caro a la cabeza, y mis jugadores, de los que tanto he aprendido en el día a día. Hemos estado unidos hasta el último día”, subrayó. El ya ex asesor técnico del Salerm Puente Genil realizó una extensa lista de agradecimientos, que fueron para compañeros y empleados, el presidente, Francisco Cabeza, y la junta directiva, la afición y los integrantes de la cantera rojinegra. En definitiva, quiso mostrar su gratitud por la confianza mostrada en el Manuel Polinario Poli en él y ofrecerle “la oportunidad de pertenecer a la historia de este club”.

A los jugadores y entrenadores de las categorías formativas, por cierto, les indicó con afecto que “verdaderamente sois los jardineros de todas esas semillas que alimentan a un club”. “Gracias a todos de corazón por este año que hemos disfrutado juntos”, cerró su capítulo en este sentido. Fue antes de considerarse públicamente un seguidor más de la entidad en adelante. “Me llevo conmigo el haber conocido grandes personas, dentro y fuera del terreno de juego. Seré un rojillo para siempre”, zanjó Rafa Ocaña, cuyo futuro profesional todavía se desconoce. El ex del Córdoba no ofreció pistas en este sentido de cara a la próxima campaña.