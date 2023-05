Los médicos de Córdoba, preparados para el Evento Nacional de Fútbol Médico

Una cita a la altura de un grupo de profesionales que lo darán todo para que Córdoba siga estando en lo más alto, a pesar de que, esta vez, lo harán en un apartado desconocido en el ámbito laboral. Y es que los médicos de Córdoba estarán presentes por segundo año consecutivo en el Evento Nacional de Fútbol Médico que se disputará del 17 al 21 de mayo en la localidad tarraconense de Salou. La vigésimo novena edición de este campeonato reunirá a cerca de 400 profesionales de 16 colegios de médicos en busca de coronar al ganador que podrá participar en el Campeonato Internacional de Fútbol Médico.

La expedición médica cordobesa ya se encuentra preparando su participación en las instalaciones de la UD Sur, la compondrán 33 integrantes en busca de mejorar el resultado conseguido el curso pasado, un digno cuarto puesto, y pelear por la plaza internacional. Para ello, el conjunto califal primero deberá superar una fase de grupos en la que ha quedado emplazado en el Grupo B junto a Mallorca, Vitoria-Gastéiz y Galens Barcelona, aunque estos no son los únicos participantes del torneo. De hecho, los equipos restantes son: Sevilla, MediCádiz, COM Málaga CF, Guadalajara (Grupo A), Bizkaia, Icomba Badajoz, Madrid, Cantabria (Grupo C), BAM Murcia, León, Las Palmas y Tarragona (Grupo C).

Por otro lado, la convocatoria final ha quedado compuesta por: Ignacio Suarez, Alberto Alcalá, Roberto Valverde, Antonio Bracero, Jesús Jiménez, Gonzalo Gómez, Juan Baleato, Manu Pulido, José Manuel Jiménez Vidal, José Ignacio De Juan, Juan Jurado, Rafa Reyes, Jorge Padilla, Carlos Novillo, Rafa Rodriguez, Ignacio Millan, Alberto Torres, Quique Martinez, Juanal Moral, Rafa Mora, Manu Rico, Jorge Fernández, Juanjo Salamanca, José Angel Urbano, Pepe Millan, David Ríos, Cristian Brata, Ruben Ciria y Jose Antonio Fernandez, mientras que Esteban Padilla será el encargado de dirigir al vestuario desde el banquillo a la par que Juanma Arrebola será el fisioterapeuta.