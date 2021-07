María José Villegas cuelga el silbato

La etapa de una protagonista histórica en el fútbol cordobés toca su fin. En este caso, no por edad o cansancio, sino por una lesión de larga duración que, también afectada por la pandemia aún vigente, no le ha permitido continuar de manera normal con su carrera como colegiada. Es el ejemplo de María José Villegas, árbitra cordobesa de 30 años que pone fin a su carrera con el silbato después de que la recuperación de una lesión de rodilla a finales de 2019 no fructificara. A través de un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram, la árbitra ha puesto punto final a su trayectoria.

Villegas Navas, con experiencia en el arbitraje de Primera Iberdrola, Tercera División masculina -primera andaluza en lograr arbitrar en ella- y fútbol playa, ha reconocido en su texto que la lesión finalmente ha mermado hasta los topes su capacidad de regreso a los terrenos de juego. "A nadie le gusta irse de donde es feliz, pero si algo he aprendido durante este más de año y medio es que no todo está siempre bajo nuestro control y tanto la lesión como la pandemia se han encargado de recordárnoslo. Aceptar los cambios, abrirse a nuevas experiencias y cerrar etapas es clave para avanzar", explica.

En su carta de despedida, resumía en pocas líneas su trayectoria, marcada por un sinfín de emociones positivas. "Me siento afortunada de haber podido arbitrar masculino, femenino y fútbol playa en poco tiempo, brindándome la oportunidad de hacer historia con ascensos y llevando con gran orgullo el ser la abanderada de mi tierra, representando a Córdoba y a Andalucía a nivel nacional. Ha sido una pasada. Gracias a los que vieron en mí aptitudes y me respaldaron y ayudaron a mejorar sobre el campo. Siempre seré una enamorada del arbitraje y soy quien soy, en gran parte, gracias a él", desarrolla María José Villegas, que también anima a las próximas generaciones de chicas a emprender en el mundo del arbitraje. "Animar a los que ya forman parte de este bonito mundo y a los que están por venir, que luchen y disfruten, y de manera especial a las chicas y al fútbol y arbitraje femenino, esto es ya imparable". Así, María José Villegas Navas finaliza su trayecto de varios años dedicados al mundo del silbato como una pionera, ya no sólo en Córdoba, sino en Andalucía.