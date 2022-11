Fonsi Loaiza: “Han muerto más de 6.500 trabajadores en el Mundial de Qatar”

La librería cordobesa La República de las Letras ha acogido, en la tarde del lunes, la presentación del libro del periodista gaditano Fonsi Loaiza 'Qatar. Sangre, dinero y fútbol'. Un ensayo periodístico en el que Loaiza investiga sobre todo lo acontecido en la elección de Qatar como sede para el Mundial de Fútbol de 2022, así como todas las influencias que tiene el país islámico en la sociedad española. Desde constructoras hasta medios de comunicación, pasando por grandes superficies o supermercados. Qatar está presente en el día a día de muchas personas, y eso es lo que ha querido reflejar el periodista gaditano en su obra. El cómo, mediante estas influencias, los países de oriente medio intentan lavar su imagen internacional. Así, una de los grandes motores para lograr este objetivo es el deporte. El fútbol se ha convertido en uno de los objetivos principales de las inversiones de estos países. Clubes como el Manchester City, el Paris Saint-Germain o el propio Córdoba CF tienen, en su propiedad, capital de estos países árabes.

Pedro García, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha sido el encargado de presentar el acto, y ha destacado “lo arriesgado, valiente pero también interesante” que es “hacer una presentación de un libro que hace un análisis de lo que ha supuesto el Mundial en Qatar”, justo cuando este se está disputando. Así, ha confesado que tardó tan solo un día en leer la obra completa, ya que es un libro que “se lee súper rápido, y que va enganchando poco a poco”. Además, ha explicado que en el ensayo no se habla solo del propio Mundial, sino que se desmenuza toda “la trama económica, mediática y social que ha supuesto que Qatar sea la sede del Mundial”, afirmando que “es alucinante”, y que “da bastante miedo leer el libro y ver la sociedad que hemos construido a nivel mundial”.

Por otro lado, García también ha destacado la presencia de nombres de empresas que cualquier español puede observar en su día a día, en la vida diaria. “Qatar, como país y como empresa pública, ha logrado incorporar un sistema económico escalofriante”, ha subrayado, apuntando que el país islámico ha ido “construyendo un sistema económico”, que hace que “luego consigan todo lo que pidan, como un Mundial de Fútbol”, ya que todo ello “forma parte de un entramado político y social alucinante”.

Los niños ya no quieren jugar al fútbol y disfrutarlo, sino que quieren ser futbolistas por el famoseo y la farándula Fonsi Loaiza — Periodista y autor del libro 'Qatar. Sangre, dinero y fútbol'

Tras ello, el autor del libro, Fonsi Loaiza, ha tomado la palabra y ha comenzado recordando que “han muerto más de 6.500 trabajadores construyendo infraestructuras en Qatar”, incidiendo en que muchas de las empresas que han formado parte de todo ello tenían origen en España. Además, ha explicado que “el régimen de Qatar ha entrado en el IBEX35”, que es “el tercer fondo de inversión más importante”, y que “controla grandes empresas de España como El Corte Inglés, así como Grupo PRISA o Mediapro”. Por lo tanto, los tentáculos de influencia del estado qatarí “abarcan muchos ámbitos de nuestro país”, y todo ello se hace en busca de lavar su imagen.

Para ello, el deporte se transforma en el vehículo más importante para lograrlo. “Para dominar el mundo deben dominar el mundo del deporte, porque es el nido más corrupto que existe”, ha afirmado el periodista gaditano, que ha pedido a sus compañeros de profesión más ahínco para tratar de “hacer más cultos a los aficionados”. “Son horas y horas de matraca constante de fútbol, 24 horas al día hablando de los calzoncillos de Cristiano Ronaldo”, ha bromeado Loaiza, poniendo como ejemplo unas declaraciones de Mireia Belmonte en las que explicaba que “importaba más el peinado de Sergio Ramos que su récord”. Además, ha apuntado que “los niños ya no quieren jugar al fútbol y disfrutarlo, sino que quieren ser futbolistas por el famoseo y la farándula. Cada vez importan menos los valores intrínsecos al deporte”.

En las ciudades, los negocios se hacen en los palcos de los estadios de fútbol Fonsi Loaiza — Periodista y autor del libro 'Qatar. Sangre, dinero y fútbol'

Fonsi Loaiza ha seguido su comparecencia explicando cómo, en España, se recibe a estos jeques árabes “con alfombra roja”, pero ha contrastado con que “cuando los musulmanes son pobres, se les mata, como ha pasado en la frontera de Melilla”. Por otro lado, también ha centrado su mirada en Córdoba y en el Córdoba CF, recordando que “es un lugar en el ha entrado Bahréin, como entran también en los Ayuntamientos a través del deporte”, ya que, por ejemplo, “en Madrid, el palco del Bernabéu es el lugar de la corrupción de España, y es donde se hacen los negocios”. Y es que Loaiza es bien conocedor de ello ya que, en su anterior obra, analiza y desmenuza las influencias políticas del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

También ha destacado que ha habido futbolistas, como Eric Cantona o Héctor Bellerín, que se han mostrado disconformes con el Mundial de Qatar, pero, que a la postre, “trece millones de personas vieron el partido de España, emitido por una televisión pública que no ha dicho cuánto dinero se ha gastado en esa compra de los derechos de televisión”. Por otro lado, ha lamentado la falta de signos y apoyos en su boicot al Mundial por parte del ente político. “Habrán pedido que lleven el brazalete LGTBQ, pero poco más”, ha reconocido, poniendo como ejemplo a Alemania, donde “el 50% de la población afirmó en una encuesta que no quería que su selección fuese al Mundial”, mientras que “en España, en el Alavés - Eibar, LaLiga no dejó entrar una pancarta que llamaba al boicot”.

Los aficionados deben luchar por un fútbol popular y para que el Córdoba CF sea de su socios Fonsi Loaiza — Periodista y autor del libro 'Qatar. Sangre, dinero y fútbol'

Por último, en declaraciones a CORDÓPOLIS, Loaiza ha viajado hasta el inicio de todo, y ha explicado que la idea de la obra surge al “intentar explicar las conexiones que tenía el régimen tirano de Qatar con la Casa Real española, Juan Carlos I y sus relaciones con los jeques árabes”, así como para exponer “cómo se ha fortalecido la Casa Real española gracias a la financiación de los qataríes, saudíes y demás. Creo que era muy importante que se hiciera un periodismo investigación sobre el poder que está teniendo Qatar, por ejemplo, en el IBEX35 y en los medios de comunicación como PRISA o Mediapro”.

Así, estas grandes fortunas árabes buscan intentar blanquear su imagen, y “lo consiguen a través del mundo del deporte”, como son los casos de Qatar con el Mundial 2022, o Arabia Saudi, que opta al Mundial de 2030. “Todos estos jeques árabes han entendido que, para dominar el mundo, deben dominar el deporte, que es un nido de corruptela”, ha apuntado, antes de añadir que “la FIFA es la mafia”, en el mundo del deporte.

Por todo ello, Fonsi Loaiza ha decidido emprender su propio boicot personal al Mundial de Fútbol de 2022, y ha llamado a la gente de a pie a “no ser cómplice del Mundial de la infamia y de la vergüenza, con miles de obreros muertos”, así como que todos sean “conscientes de lo que hay detrás del negocio del fútbol”. En un ámbito más local, el periodista gaditano ha alentado a los cordobeses y cordobesistas a “luchar por un fútbol popular”, para que así “el Córdoba CF sea de su socios”.