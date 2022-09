El equipo de Fepamic debuta en una Liga de Empresas más inclusiva que nunca

La situación actual global derivada de la crisis ha propiciado el crecimiento de la población en situación de exclusión. De manera general, llega a afectar a todas las personas por igual. Sin embargo, quienes mayor riesgo tienen de sufrirla son las minorías étnicas, la población migrante y las personas vulnerables, y es ahí donde se sitúan las personas con discapacidad. De este modo, para resolver esta incidencia, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic), como generadora de oportunidades, ha buscado nuevas formas de afrontar y de dar respuesta a estos procesos de exclusión, encontrando en el deporte una oportunidad para crear lazos de unión.

“El deporte inclusivo conduce a mejorar las situaciones que forjan la exclusión”, declara Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic. “No solo contribuye a la mejora de la calidad de vida, sino que además es una herramienta eficaz para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad”, subraya. Consciente de esta importancia, participar en una actividad deportiva produce la asunción de valores como la capacidad de superación, el esfuerzo, el compañerismo, la tolerancia, el trabajo en equipo… competencias que Fepamic resalta en su compromiso social.

De igual modo, la federación destaca no solo el espíritu inclusivo, sino también igualitario en sus políticas de actuación, ya que tres de sus componentes son mujeres, demostrando que el género no es una condición discriminatoria en el ejercicio físico. Programas y proyectos deportivos relacionados con la inclusión no son una práctica habitual. Sin embargo, la Liga de Empresas de Córdoba ha permitido aunar la práctica deportiva con la inclusión.

En este sentido, Rafael Raso, founder and manager de Liga de Empresas Córdoba, resalta la importancia de la participación de Fepamic, ya que “la herramienta del deporte es fundamental para la sociedad. No solo por su preparación física, sino por los beneficios físicos y psíquicos que conlleva, más en el colectivo de la discapacidad”.

La Liga de Empresas es una liga de fútbol 7 donde se fomentan relaciones entre empresas de Córdoba, además de estimular el compañerismo entre trabajadores tanto dentro como fuera de su jornada laboral. En la actualidad, es la competición deportiva más importante en el ámbito empresarial, formando una comunidad de 20 empresas y más de 250 jugadores. El 27 de septiembre arrancó su segunda edición en la que Fepamic inauguró su participación enfrentándose a la pastelería Tres Hileras.