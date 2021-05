El Córdoba Femenino certifica su permanencia gracias al calendario

La rareza de la temporada es perceptible semana a semana. Tan pronto se intensifica cada competición como existen parones, por ejemplo. De repente la agenda en global es amplia como también puede ser escasa. Es la consecuencia directa en el deporte de la pandemia de Covid-19 y la reorganización de todos los campeonatos, que lleva a calendarios a veces difíciles de entender. Así, a veces resulta necesario un análisis un tanto más calmado para certificar determinados logros. Sucede en esta ocasión con el Córdoba Femenino, que sellara su permanencia el pasado sábado tras su victoria ante el Valencia B (5-2). Pero no lo es tanto por este triunfo, que también por supuesto, sino por el panorama que se presenta en las tres últimas jornadas del Grupo Sur D dentro de una Reto Iberdrola ligeramente confusa por momentos. Básicamente porque de los cuatro rivales que le pueden superar en la tabla sólo tres tienen opción de conseguirlo en realidad. Con los choques directos entre ellos se encuentra la respuesta.

A día de hoy, después de la séptima fecha de la segunda fase, las blanquiverdes se encuentran segundas en la tabla y al alcance, en efecto, de hasta cuatro adversarios. Sus 29 puntos son accesibles para Levante B y La Solana, que suman 25; Joventut Almassora, que se halla con 23, y Femarguín SPAR, que cuenta con 21. Así es porque restan tres encuentros, lo que hace que haya nueve puntos en liza. De esta forma, el Aldaia también aparenta ser peligroso, ya que tiene los idénticos 21 de las canarias. Y sin embargo, el conjunto valenciano tiene sólo dos partidos por delante y la posibilidad tan sólo de alcanzar los 27. La razón de esta disparidad de choques pendientes viene de la primera etapa de la campaña, en que el Grupo Sur B tuviera más contendientes que el Sur A. Y es en este tramo cuando se igualan en un desarrollo con más duelos para unos que para otros equipos.

Precisamente ésta es la razón por la que el Joventut Almassora tiene también apenas dos encuentros, y esto es uno más que el resto de sus rivales directos. Además uno de ellos es ante el propio Córdoba, al que recibe el próximo fin de semana. Cierto es que este adversario tiene la opción de igualar y superar en la tabla al plantel dirigido por Roberto Ramírez pero no lo es menos que de hacerlo provocaría que otro conjunto no pueda hacerlo. De vencer sus dos choques impediría un pleno de La Solana, que cierra el campeonato ante las castellonenses, de forma que se colocaría con 31 si se lleva el triunfo en sus otros dos partidos. Pero esto conllevaría, en esta reacción en cadena, el Femarguín SPAR, que en la siguiente jornada recibe al cuadro de Ciudad Real no pudiera pasar de los 27 puntos. El Levante B, mientras tanto, está por ahí con la posibilidad de escalar en la tabla y, sobre todo, con la necesidad de rubricar al fin su continuidad en Reto Iberdrola.

Es decir, sin contar con el filial granota, por mucho que pudiera terminar por delante de las califales, La Solana, Joventut Almassora y Femarguín SPAR van a decidir con sus enfrentamientos directos quién se salva y quién no. Y esto es también, en caso de que las circunstancias se dieran, qué dos equipos pueden adelantar al Córdoba Femenino. Con todo, es requisito una aclaración: estas cuentas parten de la premisa de que el conjunto blanquiverde sufra tres derrotas -lo cual parece complicado- y termine con los 29 puntos que actualmente acumula. A todo esto, el Aldaia va a procurar disgustar a dos de los anteriores cuatro rivales mencionados -incluido el Levante B, por tanto-. En definitiva, las de El Arcángel -aunque intervinieron como locales entre Miralbaida y la Ciudad Deportiva- encaran la recta final del curso con absoluta tranquilidad.

Todo es posible en primera instancia a la goleada con que se impuso el equipo dirigido por Roberto Ramírez al Valencia B el pasado sábado. Su 5-2, con actuación estelar de la canterana Wifi, por cierto, le otorgó la cantidad de puntos que con la composición de las tres últimas jornadas le es suficiente para respirar con alivio. Dicha victoria fue la octava de una temporada realmente discreta, sobre todo en un tramo definitivo de la primera fase que acabó por dejar fuera a las blanquiverdes de la pugna por el ascenso a Iberdrola. Y esto era con la permanencia asegurada en este segundo ciclo de duelos de la campaña. Sus guarismos hablan a las claras de la irregularidad durante el curso, ya que, sin ir más lejos, el cuadro califal tiene ahora mismo tanas derrotas como los triunfos mencionados. A todo ello se suman hasta cinco empates, con una diferencia a cero de goles tras marcar y recibir unos idénticos 29.