El Ciudad de Lucena confirma la renovación de Falete tras clasificarse para el 'play off'

Primer objetivo cumplido, y por tanto, renovación automática. El Ciudad de Lucena encara una de las semanas más importantes de la temporada, ya que este próximo fin de semana iniciará su participación en el play off de ascenso a Segunda RFEF, con una primera eliminatoria en la que se producirá un derbi provincial, ya que los celestes se medirán al Córdoba B, que cuenta con la ventaja de campo al ser segundo clasificado en el Grupo X. Sea como sea, la ilusión vuelve a brotar en la localidad de la Subbética, que ha vivido una campaña irregular y en la que, en un primer momento, se fijó un objetivo tan ambicioso como la promoción directa. No obstante, un arranque flojo obligó a variar el rumbo, y el proyecto tomó en diciembre un camino diferente, con la salida de diferentes futbolistas pero, sobre todo, con la marcha de los hermanos Carrasco y la vuelta a Lucena de Rafael Carrillo Falete.

Lo cierto es que el cambio surtió efecto y los lucentinos fueron recuperando su identidad hasta alcanzar esa preciada plaza de promoción, debido a que el Sevilla C no podrá participar al estar el Sevilla Atlético en puestos de descenso en la división posterior. En concreto, Falete ha conseguido un balance de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, finalizando la fase regular con 47 puntos, los mismos que el Salerm Puente Genil, también clasificado para el play off.

Un primer escalón alcanzado que ha posibilitado la renovación del técnico. En efecto, así lo ha confirmado Jorge Torres, presidente del Ciudad de Lucena, en los micrófonos de 'La Jugada de Córdoba' de Canal Sur, donde ha expuesto que existía una clausula en el contrato por la que se renovaba automáticamente al entrenador en caso de alcanzar la postemporada. Y así ha sido. Los aracelitanos disputarán su cuarto play off consecutivo en Tercera RFEF, con el claro objetivo del ascenso.