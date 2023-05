El Almodóvar CF, nuevo equipo de División de Honor Sénior

Eran los grandes favoritos a alzarse con el triunfo y el posterior ascenso, pero era importante plasmarlo sobre el césped. La Primera Andaluza de fútbol siempre ha sido una categoría muy complicada, donde los equipos cordobeses quieren alcanzar una categoría más autonómica, dejando a un lado el gran nivel competitivo que existe tanto en la provincia como en la capital califa. Aun así, había muchos candidatos a conseguir la única plaza de ascenso que otorga la séptima categoría del fútbol español y, finalmente, esta se ha decidido en la final de un duro y ajustado play off.

En primera instancia y antes de entrar con detalle en la promoción, la temporada regular dejó claro que no iba a ser fácil conseguir el ascenso a División de Honor Sénior. En primer lugar, el Almodóvar CF fue el primer clasificado, consiguiendo una distancia merced a su superioridad en gran parte del tramo liguero, ya que, de 30 encuentros disputados, consiguió 23 victorias, tres empates y únicamente cuatro derrotas, aventajando en once puntos al segundo clasificado que fue el Recreativo Belmezano. Por su parte, Peñarroya CF y Ciudad Jardín colmaron las últimas dos plazas del play off tras superar a Villa del Río, Parque Cruz Conde o Córdoba CF SAD -el conocido Córdoba de Carlos González-, entre otros.

Sin embargo, la superioridad que puedes mostrar en el apartado liguero puede servir de nada en la promoción y así se demostró en el partido de ida de las semifinales donde el Ciudad Jardín empató a un Almodóvar que se hizo fuerte en su campo para conseguir un sitio en la gran final. Por su parte, Peñarroya CF hizo bueno el gol conseguido en su propio feudo tras empatar en Belmez y se citó con un conjunto almodovense que, gracias a un tanto en la recta final, consiguió asegurar el ascenso y su presencia durante la próxima temporada en la División de Honor Sénior.