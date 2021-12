¿Y si sale cara? A buen seguro que más de uno de la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad habrá dormido este martes con ese gusanillo metido en el cuerpo. Ese que surge justo antes de las grandes cita, y la que se va a vivir este miércoles en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre guarda mucho interés. En un día especial, donde la ilusión rebosa en cada hogar, el conjunto blanquiverde aspira a encontrar su propia suerte. Y lo hará contando con el calor de su casa. En efecto, el feudo capitalino recibe al Inter Movistar, en un choque marcado en rojo por los cordobeses, pues puede significar el primer paso decisivo hacia su ambicioso propósito de meterse entre los ocho mejores al término de la primera vuelta, lo que le daría derecho a disputar la Copa de España. Precisamente, el cuadro interista es un adversario directo de los califas en esta pelea, por lo que se la juega también en el enfrentamiento en suelo cordobés. Un choque de máxima ambición. Por tanto, la pregunta es: ¿Soñamos juntos?

Hay muchos alicientes para acudir a la cita. Uno de ellos es que uno de los buques insignia de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el mencionado Inter Movistar, visitará la capital cordobesa. El todopoderoso equipo dirigido por Tino Pérez, candidato a todo, se está mostrando algo irregular en este primer cuarto de campeonato, ocupando actualmente una inusual undécima plaza con 13 puntos, dos menos que los blanquiverdes. Choque, como se ha dicho, clave en la carrera por alcanzar la Copa. Asimismo, hay que añadir que, como viene siendo habitual entre los principales aspirantes a los títulos del fútbol sala nacional, el conjunto celeste también cuenta con cordobeses en su plantilla. Son los casos de Rafa López, Boyis y Cecilio. Los dos últimos, además, llegan con la condición de ser internacionales muy recientemente, puesto que el pasado fin de semana disputaron dos amistosos frente a Portugal con la selección española.

Con todo, el Córdoba Patrimonio aspira a doblegar a uno de los trasatlánticos de la categoría. Uno de los clubes más laureados de la historia del fútbol sala europeo, que llegará a Vista Alegre en horas bajas, aunque con la moral herida y hambre para reconducir su situación. Sea como sea, el plan de los blanquiverdes es mantener las buenas sensaciones de las últimas semanas, con el fin de seguir haciendo daño a un equipo que todavía no conoce la victoria lejos de su cancha.

Así, el plantel entrenado por Josan González se encuentra conjurado para dar la sorpresa ante su público, más aún en una recta final de año donde actuará, en siete días, dos veces como local. El pontanés no podrá contar con el lesionado Jesús Rodríguez. La convocatoria, pese a todo, no se conocerá hasta la previa de un duelo que no contará con cobertura televisiva.

Las taquillas de Vista Alegre abrirán desde una hora antes del inicio del partido para la venta libre de localidades, que tienen un precio entre 20 (adultos) y 10 euros (menores de 14 años). Dirigirán la contienda los colegiados valencianos Delgado Sastre y Gabaldón Rico.