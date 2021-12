La España de Cecilio y Boyis cumple ante Portugal

Un doble enfrentamiento con mucho morbo. Sí. No hay otra forma de definirlo, ya que la selección española se medía y podía reclamar su particular venganza ante el combinado que le apeó del pasado Mundial de Lituania celebrado en el pasado mes de septiembre. Las cosas han cambiado, pero la rivalidad no. Por ello, el plantel de Portugal dejaba a un lado Vilna y aterrizaba en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria para medirse al conjunto dirigido por Fede Vidal. Esta vez, el plantel luso estaba sin su estrella Ricardinho, aunque con unos jugadores que garantizaban el espectáculo. El objetivo de estos dos choques era con motivo de la preparación previa al Europeo que se disputará en el próximo año 2022 en Países Bajos, aunque lejos de ser un entrenamiento, ambas escuadras lo dejaron todo sobre el 40x20. Esta vez en la expedición, Córdoba volvía a tener representación con Cecilio y Bebé, aunque en el primer choque no tuvieron especial relevancia.

En el primer encuentro, España acabó venciendo en un partido donde las emociones sobresalían. El choque era tan igualado que nadie podía adivinar el resultado final, aunque el combinado español se erigía como principal favorito, merced al gol de Sergio Lozano a los tres minutos de iniciarse la contienda. El capitán de la selección nacional volvió a ser el protagonista, aunque primeramente Alfonso le quiso dar cierta emoción al choque, igualando el electrónico, pero Raúl Gómez y Chino volvieron a desequilibrar la balanza antes del paso por vestuarios. Aun así, la vigente campeona del mundo no dio un paso hacia atrás, logrando, por medio de Tiago Brito y Zicky, imponer nuevamente las tablas en el luminoso. Sin embargo, Lozano no había dicho su última palaba y a falta de 14 segundos para el final, asestó el golpe definitivo para dejar la victoria en el Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa.

Por su parte, la segunda contienda fue totalmente distinta, con un claro dominador y con protagonismo cordobés al fin. Después de un choque muy igualado, España dio un auténtico recital en el Rincón de la Victoria ante la vigente campeona del mundo. El cuadro dirigido por Fede Vidal igualó la intensidad de Portugal a lo largo de la primera mitad, yéndose ambos planteles al paso por vestuarios con victoria local merced al gol de Raúl Campos. En cambio, los segundos 20 minutos fueron favorable para la escuadra española, ya que consiguió la victoria gracias a los tantos de Catela, el cordobés Cecilio, Chino, Esteban y Antonio Pérez. Un total de 6-0 que deja con muy buenas sensaciones a España ante una de las mejores selecciones de todo el mundo.