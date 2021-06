Pablo del Moral, un todoterreno en Vista Alegre

Una renovación que deja consolidado el proyecto califa. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional, tenía la intención de renovar a la mayoría de una plantilla que ha cuajado una gran campaña en Primera División. Sin embargo, la entidad blanquiverde tenía que hacer permutas en el plantel para dar un paso hacía adelante en cuanto a objetivos más ambiciosos se refiere. Por ello, Koseky, Cordero y Manu Leal se han despedido del club cordobés tras una dilata experiencia defendiendo esta elástica, logrando el ascenso a esta categoría, entre otras gestas destacadas. Mientras tanto, la dirección deportiva está trabajando en ampliar la vinculación de futbolistas más que válidos para esta división y, tras confirmar para la próxima temporada a Zequi, Prieto, Shimizu y Ricardo y el fichaje de Álex Viana, Pablo del Moral ha renovado con la entidad andaluza hasta el año 2023, siendo una pieza clave para un técnico Josan González que le ha considerado un pilar fundamental para conseguir la salvación en Primera.

Y es que el jugador madrileño salió de las categorías inferiores del PSG Móstoles. Gracias a su prometedor potencial vistiendo la camiseta de su club de origen, Pablo del Moral fue internacional sub-21 y sub-19 con la selección española. Un logro a la altura de muy pocos futbolistas que se dedican a este deporte y que le valió para desplegar su juego en dos de las mejores divisiones de todo el mundo. Primeramente, el cierre se incorporó al Reale Cartagena en la temporada 2011-12 para, un curso más tarde, enrolarse en el Caja Segovia. Una vez demostrado su nivel en la Primera División, Del Moral probó fortuna en la liga portuguesa de la mano del SL Benfica. El histórico club luso es uno de los referentes de su propio país y con el jugador español en sus filas logró una Liga Sport Zone y una Taça Portuguesa. Sin embargo, el madrileño pronto volvió a España para vestir la camiseta del Industrias Santa Coloma, club donde estuvo hasta tres campañas antes de enfundarse la elástica blanquiverde y ser uno de los pilares más fundamentales de esta entidad.

Aunque no tuvo un inicio fácil en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El madrileño aterrizó en un club recién ascendido a Primera División y cuya estructura estaba preparada con el fin de ser un ambicioso proyecto en el futuro. Sin embargo, para conseguir dicho objetivo, la entidad debía estar varios años en la máxima categoría del fútbol sala nacional, pero se antojaba muy difícil. Gracias a que comenzaron con dos victorias consecutivas ante Osasuna Magna Xota (1-0) y Levante UD FS (2-3), los chicos dirigidos por Miguel Ángel Martínez Maca cuajaron una actuación que les valió para no pisar el descenso antes de que la Covid-19 suspendiera la competición regular y obligase que tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Liga Nacional de Fútbol Sala dictasen que hubiera ascensos, pero no descensos, haciendo que la entidad cordobesa consiguiese la salvación en la categoría. Por su parte, Pablo del Moral disputó 22 partidos y marcando un total de 7 goles, uno menos que la presente campaña.

Sin embargo, el mostoleño poco a poco fue cogiendo importancia en el plantel blanquiverde y aún más con la llegada de Josan González al banquillo del primer equipo. Tanto fue así que Pablo del Moral se convirtió en la piedra angular de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que logró su segunda permanencia consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional. De hecho, el cierre ha disputado un total de 33 partidos, logrando 8 tantos y siendo uno de los futbolistas más importantes para el técnico pontano. Gracias a su rendimiento en sus dos temporadas como califa, Del Moral ha renovado con el club cordobés hasta 2023, convirtiéndose así en un activo de futuro a corto plazo a sus 29 años para la entidad dirigida por José García Román. Un auténtico futbolista que lo disfrutará el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre durante, al menos, dos años más.