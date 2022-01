José García Román: “El ADN cordobés en este equipo no puede morir”

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha sido, sin duda, uno de los grandes agitadores de esta primera vuelta en la Primera División de fútbol sala. Los blanquiverdes llegaron a colocarse, incluso, en la cabeza de la clasificación, tras un inicio fulgurante de campeonato que les llevó a acumular más de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. Tras doce jornadas, la plantilla comandada por Josan González ha confirmado el buen hacer del equipo, conservando aún opciones de clasificarse para la Copa de España, y dejando atrás la pesadilla del descenso, con un colchón de diez puntos de ventaja.

En este pretexto, José García Román, presidente de la entidad, se sincera en una entrevista con CORDÓPOLIS en la que trata todos los temas que rodean al club en estos momentos: el estado de forma del equipo, la Covid-19, la relación con otros clubes y entidades de la ciudad, e incluso, el mercado de fichajes. Tras no conseguir el número buscado de abonos durante el periodo estival, el mandatario del club blanquiverde ya adelanta que lanzarán un nuevo abono para la segunda vuelta de la temporada, con el que buscarán sumar más adeptos para la causa del Córdoba Patrimonio.

PREGUNTA. ¿Cómo has visto este inicio de temporada?

RESPUESTA. Yo creo que es muy positivo. Siempre digo que, dentro de la categoría, dentro de esta Primera División, hay dos velocidades: unos equipos que tienen un buen patrocinador, ya sea institucional o comercial, y pueden acometer una serie de fichajes; y los que nos podemos mover a otro nivel. Entonces, si lo miras desde lo económico, hay nueve equipos que tienen un presupuesto mucho mayor a los otros siete. En teoría, nuestra lucha está en pelear por mantenernos. El hecho de intentar revelarnos, no conformarnos con la simple permanencia, y estar ahí luchando por entrar en la Copa de España, es motivo para mostrarse muy satisfecho de la temporada que se está haciendo. Evidentemente, partidos se tienen que perder, porque jugamos con equipos con un presupuesto que nos duplican, triplican e incluso cuadriplican, pero ahí está el nivel del equipo hasta ahora.

P. Al menos hasta el momento había respetado la Covid-19, aunque la cosa ha ido a peor.

R. Bueno, es normal. Sabemos cómo está la situación en Córdoba, con más de 2.000 casos diarios. Como yo digo, las balas pasan rozando, y alguna te tiene que dar. Con una población de 800.000 habitantes, y 2.000 infectados al día, pues alguna te tiene que tocar. Entonces es normal, pero bueno, es que el ejemplo de Córdoba vale a nivel nacional. De ocho partidos que se tenían que haber disputado en la pasada jornada, solamente se pudo disputar uno. Por lo tanto, no creo que lo estemos haciendo ni mejor ni peor que nadie, sino simplemente es lo que hay, y así es la situación actual.

P. ¿Existe ese temor a que se pueda repetir la situación del año pasado, y volver a ver Vista Alegre prácticamente vacío?

R. Yo creo que no. Además, creo que arrastramos el error de mantener el protocolo que había antes de la vacuna. Eso hace que quizá no se esté actuando de la manera correcta. Para empezar, ahora se han reducido los aforos al 50%. Con eso, ¿qué vamos a conseguir en Vista Alegre? Te ponen el 50% de aforo, pero no te obligan a que sea un asiento sí y otro asiento no, con lo cual, los espectadores, cuando lleguen, van a optar por ponerse en las primeras filas. Al final, va a estar todo igual que si hubiera 3.500, porque lo que va a estar libre va a ser la parte de arriba. Es decir, son medidas que no tienen sentido, como el hecho de que aquí en la calle tengamos que estar con mascarilla, y luego te puedas tomar una cerveza en un bar sin mascarilla. Pero bueno, es lo que hay, y son las normas que aprueban y a ellas tendremos que atenernos.

Creo que arrastramos el error de mantener el protocolo que había antes de la vacuna

P. Pese a estas restricciones, con la afición en Vista Alegre es más fácil conseguir los objetivos, ¿no?

R. Evidentemente. Sabéis que este año hemos sufrido un pequeño descalabro en cuanto a afición, en cuanto a los apoyos que teníamos previstos. Pero sí, el apoyo que tenemos es un apoyo importante. Tenemos que valorar lo que tenemos. Cuando fuimos a Barcelona, un campeón de Europa y un campeón de todo, en una ciudad con más de cuatro millones de habitantes, había 1.700 personas viendo el partido. Vale, puedes decir que el Córdoba Patrimonio no es tan atractivo como podría serlo otro rival, pero quizá es que, aquí, al ser el único deporte de élite que tenemos, lo hemos sobrevalorado al pensar que teníamos que llenar todas las semanas cuando, para empezar, el deporte que siempre ha seguido la gente, por tradición, es el fútbol, y este, además, ha puesto unos precios muy asequibles, lo cual ha animado a la gente a hacerse socia. Pero ojo, que el Córdoba tiene 8.000 socios y suelen ir unas 6.000 personas, que eso es significativo. Algo está fallando, y en ese sentido entra en juego también el hecho de que la gente sigue teniendo miedo a la pandemia, y, a lo mejor, esa es una de las causas por las que no hemos conseguido las cifras de la temporada pasada en cuanto a socios.

P. ¿Qué crees que pudo fallar en la campaña de abonos?

R. Lo he intentado analizar, y creo que en algo también hemos tenido que fallar nosotros, pero, por más que busco, no lo encuentro. Si encontrásemos solución, intentaríamos ponerle remedio de cara a la campaña que vamos a abrir para la segunda vuelta. Sin embargo, yo se lo achaco más a factores externos. Factores como un Córdoba que ha puesto los abonos muy baratos, como es normal en cuarta categoría, ya que si quería ganarse a la gente tenía que ser a base de abonos baratos. También a una pandemia que, evidentemente, como el miedo es libre, es normal que la gente tema. Y también tienen que estar los factores endógenos que, aunque no los vea, evidentemente los hay. El precio es algo que ha podido echar para atrás a la gente, pero es que, si alguien no puede pagar 125 euros por ver, durante toda la temporada, un deporte de élite… El problema, en parte, lo tendremos el club, pero en parte lo tienen los aficionados, ya que no estamos acostumbrados a ver en Córdoba deporte de élite y a saber lo que cuesta mantener un club de este tipo en la máxima categoría.

No estamos acostumbrados a ver en Córdoba deporte de élite

P. ¿Se ha echado en falta apoyo por parte del Córdoba CF y otras instituciones?

R. No. Con el Córdoba CF la relación es fenomenal, y el apoyo que tenemos siempre es mutuo. Estoy encantado con mi relación con ellos. Por otro lado, las instituciones apoyan, pero si lo comparas con otros sitios, la diferencia es abismal. Pero bueno, también es que son casos extremos como, por ejemplo, si se compara con Jaén, donde la Diputación da 500.000 euros y el Ayuntamiento 130.000. No es ese el problema. El problema es que luego, cuando sales a jugar, los aficionados piden que juegues de tú a tú contra estos clubes. En ese sentido, quizás, hay diferencia de apoyos, pero yo estoy agradecido al apoyo del Ayuntamiento con el patrocinio, al apoyo de Diputación, que funcionan fenomenal con el tema de subvenciones y ya nos han abonado la de este año. Y, en general, yo creo que poco a poco, una labor importante de nuestro club es abrir camino por lo que tanto decimos, que no hay conciencia del deporte de elite. Que poco a poco las administraciones se den cuenta de lo que reporta a la ciudad el tener un equipo en la máxima categoría y apoyen, bien directamente o bien indirectamente. Yo, muchas veces, no soy partidario de que las instituciones sean las que tengan que tirar del carro, pero un Ayuntamiento o una Diputación tienen muchos contactos con empresas que pueden abrir la vía a esos patrocinios. Creo que la inversión privada tiene mucho que decir en el campo del deporte y, más específicamente, en el fútbol sala.

La relación con el Córdoba CF es fenomenal, y el apoyo que tenemos siempre es mutuo

P. ¿Piensas que, si se hubiese usado el nombre del Córdoba CF y las mismas camisetas, se hubiesen animado más personas a venir a Vista Alegre?

R. Si esa es la causa, el culpable soy yo. Pero es que ahí hay algo a tener en cuenta, y es que nuestras camisetas son una fuente importante de financiación. Son muchos los logos que llevamos de empresas. El año pasado llevamos las mismas camisetas que el Córdoba, y eso supuso que no llegasen hasta noviembre, porque no es lo mismo tener un proveedor local que un proveedor como Givova, que es una marca italiana que fabrica en Turquía. Entonces, cuando nosotros cerramos todos los ‘sponsors’ que van en las camisetas, se lo teníamos que mandar a Givova, de ahí a la fábrica, que lo hagan allí y que vuelvan. Todo esto sería si queremos unas camisetas de buena calidad como las que deben de tener los equipos hoy en día. Volvemos a lo mismo, una pegatina sí se le puede poner a una camiseta, como la lleva el Córdoba CF, pero si tú, a una camiseta, le pones unas ocho o nueve pegatinas como llevan los nuestros, esa camiseta no transpira y, en el descanso del primer partido, me llaman los jugadores y me la tiran a la cara. Ese fue el motivo que nos impulsó a usar camisetas propias. Además, el año pasado fue un doble gasto porque, por un lado, tuvimos que comprar unas camisetas provisionales al principio para salir del paso, y luego ya utilizar las Givova cuando llegaron en noviembre.

P. Para cerrar ya con el capítulo del Córdoba CF, ¿se planea algún tipo de promoción conjunta para ayudar a llevar aficionados a ambos clubes?

R. A nivel de abonos no hemos hablado nada, pero mi relación con Javier (González Calvo) es bastante estrecha, y son muchas las veces que hablamos de cosas conjuntas. Incluso había salido algo de publicidad en conjunto. Hay que tener en cuenta que es un año muy complicado para ellos -el Córdoba CF-, ya que solo tienen un objetivo, que es ascender de categoría. A partir de ahí, ya digo, la relación es buena y todo lo que se camina es en ese sentido, en que las dos entidades vayamos cuanto más de la mano, mejor.

P. Centrándonos ya en esta temporada, ¿cómo se ha gestado este paso hacia adelante?

R. Echándole mucho valor. Venimos de una temporada muy complicada en la que se acabó con un déficit importante. Varios compañeros presidentes de clubes me lo dijeron: hemos dado un paso atrás y hemos reducido considerablemente el tema de la plantilla, porque es el momento de intentar recuperar parte de las perdidas originadas en la temporada pasada. Entonces, nosotros hicimos cuentas con varias cosas, como que había aumentado el apoyo del Ayuntamiento y creíamos que íbamos a tener sobre 2.000 socios. Evidentemente, tampoco puedes luchar todos los años por mantenerte. El hecho de buscar siempre dos peores que nosotros es jugar en el alambre y, si un año te equivocas, puedes acabar cayendo. Y, si el Córdoba Patrimonio baja a segunda, toda la ebullición que se produjo del fútbol sala muere. Teníamos muy claro que teníamos que aspirar a algo más, aún sabiendo que hay nueve equipos por los que entrar en Copa de España es prácticamente imposible. Yo creo que estamos en la situación ideal, a diez puntos del descenso y soñando, a falta de tres jornadas, con jugar la Copa de España. Es una situación idílica, y, por lo cual, creo que se ha acertado. ¿Quizás hemos arriesgado demasiado? Pues a final de temporada veremos si conseguimos cumplir el presupuesto o no. Yo estoy contento con como se está trabajando y, a base de trabajo y esfuerzo, lo que se ha dejado de ganar por unas partidas, estoy convencido de que se va a conseguir con otras y se va a lograr el objetivo del presupuesto.

P. A nivel personal, ¿Cree José García Román que se puede lograr la clasificación a Copa de España, o al play off a final de temporada?

R. Con la cabeza te diría que no, pero con el corazón de mi plantilla, estoy convencido de que lo podemos conseguir. Te pongo el ejemplo del Betis, que seguramente tenga un presupuesto muy superior al nuestro y ahí está, bastantes puntos por debajo. Tenemos muchísimos ejemplos de equipos. El dinero es muy importante en cualquier deporte, y en nuestro fútbol sala evidentemente también lo es, pero no es el único factor. Si hemos estado luchando todo este tiempo ahí, en esa zona, yo no te digo que lo vayamos a conseguir, pero podemos soñar, y si suena la flauta, ¿por qué no vamos a lograrlo?

Teníamos muy claro que había que aspirar a algo más

P. ¿Se planea algún tipo de refuerzo para luchar por estos objetivos?

R. Creo que no. Al contrario. Lo que nuestro equipo no olvida nunca es que tiene que ser un equipo de cantera, un equipo donde tiene que haber, como decían en el Real Madrid, Zidanes y Pavones. Ir a por jugadores contrastados, pero también jugadores de la casa. El ADN cordobés en este equipo no puede morir. Lo he comentado en alguna ocasión, la idea este año era dejar la plantilla en 13 para así dejar sitio a los jugadores del filial, que vienen apretando y haciendo una labor fenomenal. Ascendieron el año pasado a Tercera, este año están arriba y ojalá a final de año logren el ascenso a Segunda División B, porque todo eso sería progresar. Nuestro objetivo es irle dando salida a esos jugadores, pero con una plantilla de 14 es complicado. Este año, como ya he dicho, la idea era que la plantilla se quedase en 13, pero con un jugador como Caio, que en principio nos había dicho que no, a última hora surge la oportunidad de que venga y evidentemente no podíamos decirle que no a un jugador así. Pero bueno, con 14 jugadores en plantilla y un ‘B’ apretando por detrás, con la economía estando como está, se dan todas las condiciones para que sigamos con los 14 que tenemos y tiremos de la gente de casa, que se lo merece.

P. Siguiendo esa filosofía de gente de la casa, y con la calidad que hay en el fútbol sala cordobés, ¿se planea esa repatriación de cordobeses que tanto se ha pedido desde la afición?

R. Yo le tiro todos los años los tejos a gran cantidad de los cordobeses que terminan contrato. Lo que pasa es que hay que ver donde están y lo que cobran. No mentiría si digo que ya hemos tirado incluso algún tejo para el año que viene, para ver las posibilidades que habría. Pero mira donde están, lo que cobran. A día de hoy es muy complicado. Alguno puede venir, porque evidentemente son jugadores contrastados de Primera División, y ojalá alguno entre dentro del presupuesto que nosotros podemos hacer frente, y podamos seguir incorporando jugadores cordobeses a nuestras filas.

Yo le tiro todos los años los tejos a gran cantidad de los cordobeses que terminan contrato

P. Ya para finalizar, ¿cuál crees que debe de ser el objetivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad a un futuro lejano, de cinco o siete años?

R. El objetivo tiene que ser consolidarse, y en eso estamos poniendo las bases. Pero, evidentemente, sabemos lo que somos. Nosotros no podemos competir con el presupuesto de los históricos, como un Inter, un Barça o ElPozo; de equipos emergentes que tienen detrás un gran patrocinador detrás, como Jimbee Cartagena o Viña Albali Valdepeñas; o incluso con equipos de fútbol, que con lo que les cuesta un jugador de fútbol tienen para pagar toda la plantilla de fútbol sala, como Levante o Betis. Hay diferentes circunstancias que te hacen ver que hay equipos que, salvo que aquí llegase un mecenas, es muy difícil poder llegar a ellos. Pero también podemos ser un Santa Coloma, un Zaragoza o un Xota. Equipos consolidados en la categoría, que un año se le dan bien las cosas y juegan la Copa de España o juegan un play off. Entonces, yo creo que, para una ciudad como Córdoba, que si te apartas del fútbol sala te preguntas, ¿qué más hay de deporte de élite? Yo lo mantengo, en los últimos 30 años ningún deporte de élite masculino ha estado en Córdoba. ¿Tan malos han sido todos los dirigentes que me han precedido? También ha tenido que faltar algo. Sabemos que no hay empresas grandes en Córdoba, pero quizás desde las instituciones, hasta ahora, se había apoyado más el deporte base, y se olvidaba lo que es del deporte de élite, cuando al final una cosa lleva a la otra. Los chavales lo que quieren es ver jugar al deportista de élite aquí, venir a Vista Alegre a ver ídolos como pudieron ser, en su momento, Ricardinho, o ahora Ferrão. Yo creo que la labor que estamos haciendo de promoción del deporte es importantísima en ese sentido. Por lo tanto, el objetivo del club tiene que ser la consolidación, y ser un equipo que pueda aspirar, aunque su presupuesto sea menor que el de los grandes transatlánticos de la categoría, a esas cotas.

P. ¿Un último mensaje para la afición de cara a esta segunda mitad de temporada?

R. Vamos a sacar un abono para la segunda vuelta, así que alentar a que se abonen, que espectáculo hay en Vista Alegre, y que, evidentemente, es también una forma de ayudar a hacer visible a Córdoba en el mapa, tanto si les gusta el futbol sala como si son unos enamorados de la ciudad. Creo que esa es una de las cosas más bonitas que estamos haciendo: darle visibilidad a Córdoba. El deporte es importante en cualquier disciplina. No se oye lo mismo ahora que el Córdoba CF está en Segunda RFEF que cuando estaba en Primera División, y nosotros intentamos desde el fútbol sala poner un granito de arena en ese sentido.