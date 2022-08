Josan González: “Hoy han pasado cosas que están fuera de nuestro control”

Una derrota donde era claramente el favorito, pero servirá para consolidar las cosas positivas conseguidas sobre la pista gaditana. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegaba a San Fernando para disputar la Copa de Andalucía y en busca de su segunda corona autonómica. Por ello, la entidad blanquiverde venció con claridad a El Ejido en semifinales y se citó en la final frente a un Real Betis Futsal que, tras la decepcionante campaña pasada, quería resurgir en su próxima participación en Primera División. Gracias a esto, el encuentro fue tan igualado que se decidió en una tanda de penaltis donde el conjunto verdiblanco estuvo más acertando, levantando el trofeo que le acredita como campeón de la Copa de Andalucía. Una vez finalizado el duelo, el técnico Josan González se ha mostrado “satisfecho” por el trabajo del equipo califal.

Aun así, el preparador cordobés ha puntualizado ciertas adversidades que ha sufrido el Córdoba Patrimonio en San Fernando. “La verdad que satisfecho por el trabajo del equipo. Siempre desde las partes del juego que podemos controlar, obviamente. Hoy han pasado aquí cosas que están fuera de nuestro control y tenemos que ser inteligentes, saber que puede pasar alguna vez, pero sí que no de forma tan brutal como me ha parecido a mi hoy varias acciones, pero bueno, es parte del juego y tenemos que aprender a jugar con eso y a no irnos de los partidos, fundamental porque hay que crecer dentro de esa adversidad”.

Por otro lado y centrándose en la parte deportiva, Josan González ha felicitado al Real Betis Futsal por alzarse con la Copa de Andalucía tras tener una plantilla con menos efectivos que su plantel. “Ha sido un partido muy igualado donde la primera mitad hemos estado mejor, con ocasiones claras. Ellos también las han tenido. Nos han condicionado mucho las faltas y estábamos casi diez minutos con cinco faltas. Aun así, la primera parte hemos ganado en los golpes”, ha añadido un técnico pontano que también ha puntualizado el dominio bético a lo largo del segundo periodo. “En el segundo tiempo nos han dominado, nos han maniatado un poco con el balón, no hemos conseguido generar mucho y aun así hemos tenido ocasiones claras para empatar antes. Después la jugada del portero jugador a falta de un segundo que hemos estado a punto de ganar la final con esa ocasión. Los dos equipos valientes, de querer ir a por el partido y con lo que me quedo es que el equipo transmite mucho. Hemos hecho muchísimas cosas bien y tenemos mucho que mejorar también, estamos en pretemporada. Es una realidad que, cuando juguemos con esta intensidad, carácter y valentía, con los jugadores que tenemos de tanta calidad y que se han sacrificado, pues vamos a tener muchas oportunidades de ganar ante cualquiera”.

Para finalizar, el preparador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha elogiado el trabajo del staff técnico y profesionales de la entidad que siguen desarrollando su labor para que todo esté preparado para el inicio liguero. “Es una Copa de Andalucía que me hubiera gustado mucho ganar porque hubiera sido una copa de club. Hay mucha gente que no aparece en las cámaras y en las fotos y que han sido fundamentales para formar este equipo. Estamos teniendo muchos problemas con los visados, con las licencias... y todo el mundo ha hecho todo lo que está en su mano para que hoy podamos tener los jugadores disponibles. Quiero agradecer el esfuerzo que ha realizado la gente de detrás de las cámaras para que esto funcione”, culmina.