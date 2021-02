Josan González: "Hemos sido nosotros mismos otra vez"

El punto de inflexión que necesitaba el Córdoba Patrimonio de la Humanidad finalmente ha llegado. Tras una mala dinámica cosechada en el último tramo liguero sumado a la poca regularidad conseguida en cuanto a ritmo de competición se refiere, la entidad blanquiverde estaba hundiéndose poco a poco en la tabla clasificatoria de la Primera División y necesitaba cuanto antes una victoria que cambiase el rumbo de todo el club. El día ante el Peñíscola parecía ser propicio para ello y al final acabó sucediendo. El plantel dirigido por Josan González ha conseguido un triunfo importantísimo para sus intereses deportivo y vuelve a salir de la zona de descenso con el gol average ganado ante el equipo valenciano. Por ello, el técnico pontano, en su paso por sala de prensa al finalizar el encuentro, destacó el trabajo que sus chicos hicieron para conseguir tres puntos de oro. "Todo lo que no hubiera sido ganar era injusto porque el equipo se ha vaciado", explica.

Un encuentro donde se ha demostrado que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es capaz de conseguir la permanencia. Los blanquiverdes han vuelto a desplegar su juego característico y han conseguido una importante victoria ante un rival directo."Veníamos hablando semana tras semana, sobre todo después del partido ante el Jaén, que teníamos que recuperar esa identidad independientemente de los resultados. Tenemos que ser responsables, un equipo con mayúsculas y lo veníamos haciendo. Tanto el día contra Inter Movistar y el partido ante ElPozo lo hicimos", admite un Josan González que alaba el trabajo de sus chicos durante la temporada. "La verdad que eran cinco derrotas consecutivas, pero frente a Levante, Inter y ElPozo. Independientemente de haber ganado o perdido hemos sido nosotros mismos otra vez y hemos tenido infinidad de ocasiones. Todo lo que no hubiera sido ganar era injusto porque el equipo se ha vaciado y hablo no solo de los que están dentro porque los que estaban fuera suman. Estoy contentísimo con la transformación en un equipo que es lo que tenemos que ser para conseguir el objetivo", explica.

Por otro lado, el técnico pontano ha subrayado que lo importante era recuperar las sensaciones perdidas en parte del campeonato liguero. Una vez que esto se ha conseguido en los últimos partidos, los resultados finalmente han terminado llegando. "Al final se llama deporte de alto rendimiento y no de alto resultado. Nosotros llevábamos muchos partidos rindiendo a un nivel altísimo. Ya ganar o perder depende de muchos factores", añade un Josan González que siente alivio al mirar la tabla clasificatoria. "Obviamente son tres partidos menos los que sumamos y vernos ahí fuera pues alivia, aunque esto no da pie a nada. Como dije en la previa, si ganábamos no estábamos salvados y si perdíamos no estábamos descendidos. Son tres puntos más, pero también vale siete porque son tres que no suman ellos, los tres que sumamos nosotros más el punto del gol average. Era muy importante ganar y ahora toca descansar para preparar una vuelta a los entrenamientos que será muy complicada con los partidos ante Palma, Cartagena y Tudela. Aquí lo importante es manejar a la perfección los factores de rendimiento, hemos dejado nuevamente la portería a cero y nos vamos muy contentos con todo el equipo", culmina.