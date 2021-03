Lección de sacrificio para ser líder

Quien piense que el camino va a ser sencillo, se equivoca. Es normal que haya quien pueda entender que así es después de la trayectoria hasta ahora. Pero en realidad la complejidad del sendero es mucho mayor desde este momento. Comienza lo serio, como se suele decir, ya que desde este momento, sí que sí, entran en juego las plazas de play off a Primera. De la dificultad de la segunda fase sabe ya, perfectamente, el Deportivo Córdoba, que sin embargo ofrece una auténtica lección de sacrificio para además situarse por encima de todos sus rivales. Las cajistas se imponen, no sin un arduo trabajo, al Melilla Torreblanca B (2-1) en un encuentro muy intenso desde sus primeros compases y hasta el final. Tres puntos otorga la victoria igual que si se hubiera ganado por goleada. Y la verdad es que tienen un valor más grande si cabe al producirse la sorprendente derrota del Atlético Torcal ante El Ejido 2012 (4-6), lo que, en efecto, permite al equipo de Juanma Cubero colocarse líder.

El encuentro sirvió desde el comienzo para recordar que ahora comienza lo realmente importante. No quiere decir que lo hecho hasta ahora esté falto de mérito o resulte, en cierto modo, irrelevante. Pero sí es verdad que la competencia a partir de este instante va a ser mucho mayor que la tenida con anterioridad. Quedó reflejado, en efecto, en el primero de los partidos de la nueva fase, que ya en los primeros compases fue difícil para el Deportivo Córdoba. La teórica diferencia de potencial según la clasificación de cada equipo no fue perceptible en este sentido. Dicho de otro modo, el cuadro cajista se topó con un Melilla Torreblanca B muy sólido y que apenas permitía superarle en defensa. Aun así, el equipo dirigido por Juanma Cubero trató de tomar la iniciativa en un duelo que fue altamente intenso.

Por mucho que el Deportivo Córdoba procuró hacerse con el control, transcurrieron los primeros minutos en un auténtico choque frontal por el balón. La pugna dificultó y casi impidió que hubiera ocasiones ante ninguna de las dos porterías. De hecho, hasta que el electrónico se movió, casi al cuarto de hora ya, sólo se contabilizó un acercamiento por parte de cada escuadra y una serie de disparos desde media distancia del cuadro cajista. De entre todas las aproximaciones destacó precisamente la primera de que gozó el filial del Torreblanca, ya que terminó con el balón en la madera tras repeler Ceci Moreno. La cancerbera local despejó un disparo a la salida de un córner. Neiva Cano puso la alternativa con el crono bastante avanzado respecto de esta oportunidad y se topó con la portera visitante.

Aunque el equipo de Juanma Cubero no conseguía obtener claridad en su juego, sí logró adelantarse en el marcador. Siempre es lo más importante tener acierto de cara a la meta rival. Y esto no le faltó en el minuto 14, cuando Rocío Gracia llevó el 1-0 al electrónico de Vista Alegre. La goleadora apenas tuvo que empujar la pelota tras un primer intento de Tere Muñoz, que asistió a su compañera tras el rechace de Donoso. El Deportivo Córdoba sólo tardó un minuto y pico, casi dos, en volver a ver puerta. Fue en el 16 cuando Tere Muñoz apareció de nuevo, esta vez para batir a la guardameta rival con un tiro raso desde fuera del área. Por fin, el cuadro cajista ponía el encuentro a su favor, lo cual no significaba que pudiera caer en la más mínima relajación. Se lo recordó Martita en el tramo final de la primera parte con el 2-1.

Durante el descanso, por si fuera poco y a pesar de la corta renta en el tanteador, el Deportivo Córdoba sabía que el Atlético Torcal caía ante El Ejido. Por tanto, el triunfo cobraba más relevancia aún pues suponía alzarse a la primera posición de la fase de ascenso. Lo cierto es que tras el paso por vestuarios las cordobesas estuvieron mucho mejor en la pista, de forma que insistieron con la idea de generar más ventaja dentro del choque. Sin embargo, fue Lubna quien tuvo la opción para empatar. Ceci Moreno intervino, como suele hacer, de manera magistral para evitarlo. Poco después fue Tere Muñoz quien, tras un error en la salida del balón del Torreblanca B, pudo anotar otra vez para hacer un 3-1 que se resistió con posterioridad. Primero fue Lihuen Valcárcel la que por dos ocasiones procuró marcar, aunque no tuvo suerte.

Más clara fue la oportunidad de que disfrutó Neiva Cano. La cajista controló bien en el área visitante y fintó para buscar la meta visitante. Sacó un chut cruzado que se fue por línea de fondo por escasos centímetros. Sin que llegara el 3-1 el partido seguía demasiado abierto, lo que intentaron aprovechar las norteafricanas, como es lógico. Fue Ceci Moreno quien, como acostumbra en cada duelo, surgió como salvadora para realizar una magnífica parada en un mano a mano que propuso Miralles. Después, la propia Neiva Cano no pudo llegar al remate tras buen servicio de Inma Sojo. Con el transcurso de los minutos la contienda no bajaba en intensidad. Menos lo hizo, todo lo contrario, cuando a falta de casi dos minutos y medio para la bocina el Torreblanca B apostó al fin por el juego de cinco. Éste no le dio resultado a su entrenador, al tiempo que el Deportivo Córdoba acarició el tercer tanto, y por tanto la sentencia del triunfo, en dos opciones más. Primero, en un lanzamiento desde portería de la guardameta. Después, con un intento de Rocío Gracia que también terminó en nada. No sin cierta ansiedad, el cuadro cajista pudo cerrar su estreno en la promoción con una ajustada pero muy importante victoria. Sobre todo porque el Atlético Torcal acabó por ceder ante El Ejido 2012 (4-6) y pudo colocarse como líder en solitario.