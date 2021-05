Tropiezo sin secuelas graves del Deportivo Córdoba

Sorprende por lo poco habitual. Aunque no es tanto en un escenario con una mayor igualdad, que no existe en realidad para ellas. No en vano, las jugadoras del Deportivo Córdoba están acostumbradas a vencer un fin de semana sí y al siguiente, también. El caso es que el cuadro cajista sufre en esta ocasión su tercera derrota de la temporada, que llega después de 11 encuentros sin perder -con diez victorias y un empate- y de forma dolorosa. Porque no cae por la mínima sino de manera clara ante un adversario, La Boca Te Lía (4-1), dominador en gran parte del choque y capaz de aprovechar sus ocasiones en meta contraria. Con todo, a pesar del duro resultado, el equipo dirigido por Juanma Cubero mantiene el liderato del Grupo III-C de Segunda y sólo pierde la oportunidad de asegurar, al menos, la segunda plaza.

Desde su inicio, el cuadro local advirtió de que no sería sencillo el enfrentamiento para el Deportivo Córdoba. Ya dentro del primer minuto, La Boca Te Lía gozó de la opción de adelantarse en el marcador tras una combinación entre Ana Belén Egea y Mari Ángeles Villa, que culminó la segunda con un disparo que se marchó fuera. Durante los primeros instantes del duelo el cuadro cajista apenas pudo contar con el balón y salir de media pista, todo debido a una fuerte presión impuesta por su rival. Tal juego de las murcianas impidió además que el equipo de Juanma Cubero pudiera acometer contras en condiciones de concluir. Lo cierto es que en el minuto 4 cobró ventaja la escuadra de Alcantarilla en una jugada de estrategia que finalizó la mencionada Mari Ángeles Villa ante una Ceci Moreno que quizá pudo hacer más.

Con el 1-0 en el tanteador no disminuyó la intensidad de La Boca Te Lía, que acarició el segundo tanto en varias ocasiones. Lo pasaba bastante mal en la pista el Deportivo Córdoba cuando, de repente, una acción brillante devolvió el equilibrio al tanteador. En una presión conjunto de Inma Sojo y Rocío Gracia, esta última se hizo con la bola y sacó un vaselina ante la que sólo pudo intervenir como espectadora la portera local, Claudia Ibáñez. El tanto del empate dejó grogui por unos minutos al cuadro murciano, que respiró aliviado hasta en dos ocasiones por el más que cercano 1-2. Primero, fue la propia Rocío Gracia quien estrelló un balón en la madera para que acto seguido la también citada Inma Sojo se topara con la guardameta en el rechace. La situación hizo que el preparador del equipo de Alcantarilla reclamara tiempo muerto. El caso es que tras ese asueto Inma Sojo de nuevo puso a prueba a la cancerbera con un punterazo y Neiva Cano después no anotó sólo porque lo evitó Claudia Ibáñez de nuevo.

Al descanso se llegó finalmente con el empate a uno en el marcador, pero también con la sensación de que el cuadro cajista volvía a tomar el dominio de un partido, como habitualmente ha hecho esta campaña. Así, en la reanudación pudieron adelantarse las de Juanma Cubero por mediación de Celi Calderón. El Deportivo Córdoba parecía más asentado en la pista del Entrevías Jara Carrillo y sin embargo fue el adversario el que terminó por llevarse el gato al agua, como se suele decir. Cuando mejor estaba el conjunto cordobés apareció Blanca Ibáñez para marcar un auténtico golazo tras robo cerca del área visitante. Antes fue Miriam Zamora la que lanzó un aviso. El 2-1 fue un mazazo aunque no a corto plazo pues el Cajasur mantuvo la iniciativa en el duelo. Fue una acción de Iraia Romero la que cambió el curso de los acontecimientos.

Ceci Moreno, que no estuvo a su nivel en los dos primeros goles, salvó como suele ser costumbre en su siempre sobresaliente actuación bajo palos ante Iraia Romero. Dicha oportunidad vino a desvencijar en cierto modo el poderío cajista, ya que no mucho después la misma jugadora batió a la cancerbera del Deportivo Córdoba para colocar el 3-1 en el electrónico. Corría el minuto 28 y había tiempo de sobra para, al menos, intentar la igualada. África Lozano pudo recortar distancias en un gran mano a mano ante Claudia Ibáñez, que detuvo providencialmente. Esta jugada también marcó el devenir final del choque. En el 32, Tere Salmerón sentenció al fusilar ante la meta del equipo de Juanma Cubero, que segundos después optó por usar ya el juego de cinco. No sirvió para entrar en el partido, si bien tampoco supuso un quebradero en cuanto a las posibilidades de La Boca Te Lía de ampliar su renta. Desde el 33, el encuentro fue en realidad un tranquilo pasar del crono. Lo importante es que la derrota, por abultada y dura que sea, no ocasiona males mayores al cuadro cordobés, que continúa al frente de la clasificación y con la plaza en la siguiente fase asegurada desde hace semanas.