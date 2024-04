La cordobesa África Lozano recibe la llamada de la selección sub 21 de fútbol sala

El potencial de una jugadora que explotó en su día de la mano del Deportivo Córdoba, jugando como si la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre fuese el patio de su colegio. No era para menos, ya que debutó con la blanquiverde cuando tenía tan solo 15 años y antes de cumplir la mayoría de edad ya era una futbolista asentada en la Segunda División española. La verdad que su trayectoria hasta ahí era de perla que había que cuidar, pero su crecimiento no ha disminuido ni se ha estancado, al revés. Su llegada al Atlético Torcal le hizo debutar en Primera División y el paso de las campañas regulares le ha hecho ser una jugadora a tener muy en cuenta por los demás clubes e incluso por el combinado nacional.

Y es que la cordobesa África Lozano ha logrado la llamada de la selección sub 21 que dirige actualmente Clàudia Pons para los enfrentamientos amistosos que el plantel español disputará el 30 de abril y 1 de mayo ante Portugal en el Pabellón Villafontana de Móstoles. De hecho, la jugadora califal compartirá convocatoria con Beatriz Parrón, Lucía Rodríguez (Atlético Navalcarnero), Area Loureiro, Antía Martínez (FSF Bloques Cando O Castro), Blanca Ibáñez (LBTL Futsal Alcantarilla), Carmen García (STV Roldán), Alicia Voto, Claudia Bollero (MRB Móstoles), María Valverde (Desguace París La Algaida), Laura Torres, Julia Peña, Paula Guix (AE Les Corts UBAE) y Carolina Bravo (Ence Marín Futsal).

Este reconocimiento no llega por pura casualidad, sino que África se ha ganado la llamada de la selección española femenina sub 21 de fútbol sala a base de trabajo y sacrificio con el cuadro malagueño. La cordobesa actualmente lidera a un conjunto de Primera División que por el momento se mantiene once puntos por encima del descenso, más aún después de las últimas cuatro victorias consecutivas. En dicho tramo liguero, África Lozano se mantiene como tercera máxima goleadora de toda la máxima categoría de esta disciplina, codeándose con auténticas estrellas de la competición como es el caso de Irene Córdoba, Laura Córdoba o Emilly Micaela.