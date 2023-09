El Córdoba Patrimonio sigue soñando en grande

Volvía el fútbol sala a Vista Alegre tras dos semanas de ausencia. Pero parece que nada ha cambiado, para beneficio de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que sigue con la flecha haca arriba. Otro triunfo más para crecer. Otros tres puntos para soñar frente al Alzira FS y ante una grada entregada a un equipo que sigue labrando su camino a base de éxitos en esta temporada 2023-24.

Como suele ser habitual en los blanquiverdes, el duelo comenzó efervescente para los locales, sumando Lucas Perin el primer acercamiento de peligro, aunque respondido rápidamente por una primera intentona del Alzira. Josan se mantuvo fijo en su idea de rotaciones rápidas y un tanto sorprendentes, tanto en sus efectivos de pista como en el propio arquero, ya que Fabio y Víctor iban rotando indistintamente con el paso de los minutos. Una vez más, la presencia del joven guardameta volvía a dar ese plus en el juego ofensivo, con su capacidad para subir el balón y golpear a puerta. Eso sí, sería a través del juego de pívot con lo que mejor rédito sacó de inicio el Córdoba Patrimonio, ya que Osamanmusa, en una acción de espaldas a portería, se revolvió e impactó un fuerte chut diagonal que se estrelló en la madera, aunque el rechace lo recogió Báez para hacer el 1-0 a los cuatro minutos.

Los valencianos quisieron responder pronto y estuvieron cerca de conseguirlo con un golpeo de Peiró tras un error en la salida de Lucas Perin. No obstante, el travesaño salvó el empate. Pero nada iba a empequeñecer la fiesta de Vista Alegre y el propio conjunto cordobés, y eso se palpó en otra salida a la contra frenética, en la que en esta ocasión no falló Zequi en el mano a mano. Sin lugar a dudas, espectacular puesta en escena de los de Josan González, que siguieron sumando continuos disparos a puerta.

El partido se jugaba prácticamente en un solo lado, ya que el Alzira no estaba consiguiendo acumular casi ningún acercamiento a la puerta local. No obstante, ante esa falta de capacidad para generar en el cinco para cinco, la vía ofensiva la iban a encontrar los valencianos en el juego a balón parado, puesto que en el ecuador de la primera mitad, un saque de esquina deparó un golpeo seco de Rafa Usín al que no llegó Fabio por bajo. Primer golpe del que levantarse, pero este equipo tiene la moral por las nubes, y un potencial ofensivo tremendo, lo cual quedó claro tras el debut de Guilherme, que se estrenaba con la blanquiverde en partido oficial, y quien evidenció su talento en la primera acción que tuvo con un fuerte disparo que se estrelló en el pecho del meta. El mismo, eso sí, sirvió para que el balón quedase muerto frente a la portería y lo recogiese Zequi para convertir el 3-1.

El feudo capitalino se estaba divirtiendo de lo lindo con su equipo, que jugaba y se gustaba sobre la pista. Cánticos en las gradas y dominio sobre el parqué. Todo apunta a un curso más que ilusionante, al menos de momento. Y es que si de atacar saben mucho los cordobeses, también pusieron en práctica su buen hacer defensivo en la recta final del primer acto, puesto el Alzira quiso alzar la voz con varias llegadas de peligro, pero todas se toparon con el buen hacer de Víctor. La pausa era la recompensa perfecta para seguir soñando en la segunda mitad.

El reinicio del segundo tiempo siguió por el mismo sendero, con gran protagonismo del Córdoba Patrimonio, siendo ahora el portero el más destacado en el bando visitante. El Alzira acumulaba numerosas pérdidas en la salida de balón gracias a la presión cordobesa, lo cual propiciaba contraataques de los locales, pero ninguno, para infortunio califa, acababa en gol. En esas, la única nota negativa para el Córdoba Patrimonio eran las molestias físicas de Fabio, ausente durante toda la segunda mitad. Con todo, no se movía el marcador, pero la intensidad no bajaba un ápice, tanto que ambos equipos entraron en bonus en el ecuador de este acto.

Los valencianos pusieron en escena el portero-jugador a falta de cuatro minutos y medio, y en la primera ofensiva, Víctor intervino de manera espectacular para impedir el tanto azulón. Parecía que tocaban minutos de sufrimiento en Vista Alegre, aunque los mismos se apaciguaron en cierta medida gracias a un robo de Zequi, que a la contra y a puerta vacía firmó el cuarto del partido. Y la sentencia, ya que los siguientes minutos, pese a las oportunidades, fueron de trámite para resolver otros tres puntos de oro en clave cordobesista.