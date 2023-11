El Córdoba Patrimonio y una semana de doble reto en Copa y liga

Una de esas semanas que se suelen catalogar como de nueve puntos. No será exactamente así, aunque sí que habrá dos envites en juego. Por tanto, tres partidos en apenas siete días para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que tendrá la posibilidad de levantarse, al menos anímicamente, del varapalo sufrido este pasado sábado en Cartagena. Los de Josan González cayeron por la mínima ante un potente Jimbee, algo que ocurrió de manera casi idéntica frente a Inter Movistar entre semana. Dos derrotas que han dejado buenas sensaciones en los blanquiverdes, aunque de eso no se puede vivir, y las mismas alejan al equipo hasta la undécima posición. Eso sí, se mantiene a solo un punto de octavo clasificado. Por abajo, la renta con respecto al descenso sigue en 8 puntos. Por tanto, la situación continúa en un terreno de relativa tranquilidad para los cordobeses, aunque no deberán despistarse más tiempo, ya que la necesidad va apretando. En concreto, el equipo suma tan solo un triunfo en los siete últimos compromisos.

Escapar de esa racha se antoja vital para seguir escalando peldaños en una temporada histórica. No es nada fácil, qué duda cabe, teniendo en cuenta que, a excepción de Jaén, prácticamente todos los rivales directos del cuadro cordobesista se encuentran inmersos en dinámicas irregulares, lo cual habla claramente de la enorme igualdad en la liga. Sea como sea, el plantel de Josan vuelve este lunes al trabajo con la obligación de ir desde ya con una marcha más. Al igual que ocurriera la pasada semana con duelo frente a los interistas, también en el camino intersemanal se avecina un nuevo obstáculo competitivo. En esta ocasión, eso sí, se trata de una competición distinta.

Y es que el Córdoba Patrimonio abrirá fuego en la Copa del Rey, competición que siempre ofrece cierta ilusión a la entidad, principalmente por la posibilidad más cercana que nunca de pelear por un título nacional. En la memoria de muchos aún sigue la conquista de dicho trofeo por parte de UMA Antequera hace dos temporadas, siendo los malagueños en ese momento de Segunda División. Todo es posible en el torneo del KO y los cordobeses iniciarán su andadura ante el CD El Ejido Futsal de Segunda División, en un choque que se celebrará el miércoles a partir de las 20:00.

Ese será el gran deber semanal de los blanquiverdes, que no tendrán tiempo para el descanso, ya que inmediatamente después tendrán que continuar preparando la vuelta a la competición liguera. En concreto, el sábado (18:00) harán escala en Peñíscola, un rival directo por un puesto entre los ocho mejores.