El Córdoba Patrimonio pone el foco en Jaén antes de la Copa

Otra cuenta atrás interesante. Se acerca lo realmente bueno para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que marcha con paso firme en una intensa y satisfactoria pretemporada, en la que el plantel de Josan González está logrando camuflar cualquier posible adversidad, ya sea en forma de lesión o de ausencias, con ganas, hambre y un desafío común: ser mejores cada día. Los resultados están llegando y, pese a que el equipo aún debe tomar ciertos automatismos, lo cierto es que se está consiguiendo hilvanar magníficamente un proyecto con hasta seis caras nuevas. En este sentido, la carga de trabajo aumenta para esta semana, en la que ya se vislumbra el primer gran reto del curso con un trofeo oficial de por medio como es la Copa de Andalucía. No obstante, antes de ello, los blanquiverdes tendrán un parada en Jaén para medirse al Avanza Futsal, un proyecto que esta campaña, al igual que los cordobesistas, cumple su décimo aniversario de vida.

Tras tener jornada de descanso el pasado lunes, los cordobeses han regresado a la acción este martes con doble sesión de mañana y tarde en Vista Alegre, con el fin de preparar lo mejor posible el duelo que tendrá lugar este próximo miércoles 23 de agosto, a las 19:45, en el pabellón de La Salobreja. Para todos aquellos aficionados que deseen desplazarse a Jaén, el precio de las entradas será de 3 euros. Las mismas se pondrán a la venta exclusivamente en la taquilla de La Salobreja, una hora y media antes de comenzar el encuentro.

Respecto al Córdoba Patrimonio, el equipo, como se ha dicho, sigue avanzando con buenas sensaciones y con gran protagonismo de sus nuevos fichajes. De hecho, en el anterior compromiso se estrenaron también como goleadores Kenji y Mareco, por lo que ya todos los nuevos saben lo que es marcar con la elástica califa. Así, será momento de continuar cogiendo rodaje y que se evidencie el peso que tendrán, además de los citados, otros como Báez o Antoniazzi. Igualmente, no estará de nuevo sobre el parqué el tailandés Osamanmusa, que aún no ha obtenido el permiso para entrar a España, al tiempo que está por ver si se vuelve a vestir de corto Mykola Mykytiuk, que no ha participado con el grupo desde el primer amistoso. Otra baja para Josan será Pulinho.

Los blanquiverdes tendrán una última sesión el miércoles por la mañana antes de viajar a Jaén para enfrentarse a un equipo que, si bien hay que recordar que milita en Segunda B, por lo que la superioridad cordobesa debe ser evidente, cuenta entre sus filas con jugadores contrastados y con mucha experiencia en Primera División, como son el exblanquiverde Giasson, José López o Ángel Bingyoba.

El duelo en la Salobreja se podrá seguir por Youtube a través de las cámaras de Jaén en Juego.