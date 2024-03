El Córdoba Patrimonio no ejerce su poder en Vista Alegre

El último tren hacia el play off por el título de Primera División. La regularidad ha sido la principal cuenta pendiente de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, curiosamente, prácticamente iguala sus puntos como local que como visitante, cuando Vista Alegre había sido el factor a tener en cuenta por los blanquiverdes para amarrar la permanencia. Es por ello que los de Josan González volvían al 40x20 califal ante un rival directo por la zona noble de la clasificación regular, un Industrias Santa Coloma que demostró de lo que era capaz a lo largo de la primera parte.

Un encuentro que era una auténtica final para esa lucha por la octava plaza de la clasificación regular. A pesar de esa poca consistencia en cuanto a resultados se refiere, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad había consolidado las buenas sensaciones en los últimos encuentros y la victoria en la pista del Ribera Navarra le dio la tranquilidad necesaria para intentar dar un paso al frente recibiendo al Industrias Santa Coloma en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Sin embargo, no todo iba a ser tan sencillo, ya que el cuadro catalán se adelantó en el marcador rápidamente después de un disparo de Povill que no consiguió atajar de manera incomprensible Fabio.

Aun así, este susto en el cuerpo se incrementó en la jugada inmediatamente posterior, cuando un balón al segundo palo blanquiverde dejó prácticamente sin oposición a Povill que, sin antes se benefició de un error de Fabio, esta vez falló cuando Vista Alegre ya cantaba el segundo para el cuadro catalán. En cambio, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad mostró una imagen totalmente distinta conforme los minutos seguían pasando. Después de esa desconexión inicial, los chicos dirigidos por Josan González fueron mejores hasta tal punto de que rozaron en varias ocasiones el empate por medio de Zequi, Mareco y Kaué, pero el marcador no terminaba de igualarse.

Sin embargo, todas las ocasiones que disfrutó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad fueron eso, acercamientos sin materializarse. El trabajo prácticamente para nada, más allá del posible miedo en el cuerpo que pudo sufrir un Industrias Santa Coloma que en vez de dar un paso atrás, aprovechó una nueva indecisión blanquiverde a balón parado para hacer el segundo y aumentar la distancia en el marcador antes del paso por vestuarios. Por tanto, los chicos dirigidos por Josan González se fueron al descanso con un marcador más adverso de lo que se podía prever, pero con una segunda parte aún abierta, aunque para ello la actitud defensiva debía ser otra distinta.

Dicho y hecho. En la reanudación se vio a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad mucho más incisivo, buscando el área contraria con mayor decisión y acabando prácticamente todas sus jugadas, que hacía que el Industrias Santa Coloma no jugase con rapidez ni facilidad en las transiciones defensivas-ofensivas. Entonces, la segunda parte fue muy parecida a la primera, pero con el dominio blanquiverde por excelencia, incluso siendo más claro que el ejercido por el cuadro catalán. Gracias a esto, las ocasiones terminaron llegaron, aunque los visitantes conseguían mantener en su línea a los locales.

Por su parte, el Industrias Santa Coloma no lograba despegarse de esa pegajosa presión de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que gozó de un minuto increíble, pero donde parecía que no podía entrar el balón merced a los acercamientos de Kaue, Mareco y Mykytiuk, hasta que, finalmente, los blanquiverdes lograron el premio del gol tras una jugada individual de Lucas Perin cuyo disparo acabó dentro de la portería catalana. Ahora, el cuadro califal iba directo a por el empate e incluso gozó de un acercamiento claro de Mykytiuk que rompió el larguero del arco defendido por Borja Puerta, aunque, sin embargo, los pupilos de Xavi Closas volvieron a golpear con un tanto de Ramos, dejando frio a Vista Alegre.

Aun así, aún quedaban seis minutos para hacer la machada, con un Josan González que desplegó rápidamente el portero jugador en busca de una reacción que, finalmente, no llegó. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía la posibilidad de subirse al último tren de la lucha por la octava plaza si ganaba a un rival directo por ese objetivo como es el Industrias Santa Coloma, pero no fue así a pesar del tanto de Zequi que puso cierta emoción, contestado rápidamente por el gol de Tolrà. Los blanquiverdes cosechan su tercera derrota consecutiva en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre y dejan escapar una posible clasificación para el play off por el título de Primera División.