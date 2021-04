LNFS | Radiografía de la jornada (28): del objetivo a la ilusión

La satisfacción es plena. O más bien, la felicidad. En realidad, ambas sensaciones las disfruta al máximo tras cerrar el mejor regreso posible a las pistas. Después de un fin de semana de ausencia por los efectos de la Covid-19 -en su rival de turno-, vuelve el Córdoba Patrimonio de la Humanidad a la batalla y lo hace con un valioso triunfo. No es una victoria cualquiera la que celebra el conjunto blanquiverde en esta ocasión. Sus nuevos tres puntos le colocan a un paso, como se suele decir, de certificar de manera definitiva su continuidad en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Por si fuera poco, concede la oportunidad de soñar con cotas mayores. Aunque sea difícil lo cierto es que el play off por el título está más próximo ya que el descenso. Más allá de la favorable situación del cuadro califal, la vigésimo octava jornada del campeonato en la considerada mejor liga del mundo deja otros apuntes significativos. Como ejemplo el órdago de Drahovsky por el título de máximo goleador, ya que se ubica a sólo un tanto de quien actualmente lo posee: Dani Saldise.

El Córdoba Patrimonio todavía quiere más

No arrancó demasiado bien esta fecha del curso en lo que se refiere a sus intereses. El Ribera Navarra mostraba una vez más su intención de continuar en la máxima categoría y además sin necesidad de partidos añadidos a los de la campaña regular. Los de Tudela saldaron con triunfo su visita al Real Betis (2-3) con un marcador que resultó sorprendente y que era negativo para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Por suerte, ninguno de sus otros perseguidores lograron puntuar. Sea como fuere, el equipo dirigido por Josan González quería mantener su estatus a nivel clasificatorio y esto era seguir por delante del rival mencionado. Además, tenía la oportunidad de dar un paso más claro al frente y terminar de comprimir la tabla. Es lo que hizo al remontar ante un Fútbol Emotion Zaragoza (1-2) al que ya tiene a sólo tres puntos -y con el gol average a su favor- y al que obliga a reaccionar para no sufrir apuros con el play out. Respecto de dicha posición obtienen los califales una renta de cuatro, que es, ojo al dato que diría aquel, apenas uno menos de los que marcan separación con el play off por el título. Porque el conjunto blanquiverde está más cerca del octavo que de la zona de descenso, que tiene nueve por debajo.

Aldabonazo del Industrias Santa Coloma

Precisamente uno de los rivales a los que tiene en el punto de mira, o al menos a una distancia asequible, consiguió una victoria crucial este fin de semana. No porque se encontrara en problemas tanto como sí para tomar impulso en la tabla. Éste no es otro que el Industrias Santa Coloma, que deja la plaza de play out a siete puntos y a la vez se establece en noveno lugar a sólo dos del play off. La escuadra catalana logró este salto cualitativo y también cuantitativo gracias a una trabajada goleada ante uno de los conjuntos más potentes del campeonato. Superó por 5-2 a un Palma Futsal que poco pudo hacer para impedir lo que puede considerarse un aldabonazo en toda regla de su adversario. El caso es que con estos tres puntos el conjunto barcelonés deja sellada prácticamente su continuidad en Primera de la LNFS y sueña con la pugna por el título de Liga -por mucho que sólo fuera, a priori, por estar presente-. El dato importante en relación a Vista Alegre es que el equipo de Javier Rodríguez aventaja en apenas tres puntos al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al que todavía tiene que recibir.

Más compresión si cabe de la clasificación

Otro aspecto relevante que resulta de la vigésimo octava jornada de la temporada es la compresión, más si cabe aún, de la clasificación. Ya estaba apretada, como se dice coloquialmente, con anterioridad pero mucho más después de una fecha en la que el séptimo queda con ocho puntos de ventaja sobre el decimocuarto. Aunque un matiz es necesario en este sentido: el Viña Albali Valdepeñas tampoco intervino esta vez al ser aplazado, de nuevo, su encuentro. Los manchegos tienen dos partidos menos que la inmensa mayoría de los adversarios a los que precede. Más equilibrio hay a partir del octavo puesto, que ocupa el Real Betis con 37 puntos. Por detrás, el citado Industrias Santa Coloma y el Fútbol Emotion Zaragoza están con 35. El Jaén encontró alivio y se situó con 33, mientras que Osasuna Magna y Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ven de lejos -no al menos en exceso- al cuadro sevillano al estar con 32. Ya con 31 puntos se halla el Ribera Navarra, que deja a tres al Burela (28) en el play out.

O Parrulo Ferrol, ya con pie y medio en Segunda

La cara de la moneda es para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo. Y la cruz les cayó a otros equipos. Entre ellos se encuentra uno que tiene ya pie y medio en Segunda. Todo a pesar de ofrecer una gran imagen ante uno de los tres grandes, como se les suele denominar, de la competición. Se trata de O Parrulo Ferrol, cuyas opciones de permanencia pasan por un milagro deportivo. Incluso en lo que respecta a la posibilidad de disputar el play out. La escuadra dirigida por el cordobés Miguel Ángel Martínez Maca sucumbió finalmente ante el Barça (0-2) aun cuando tuvo oportunidad de sumar. Como mínimo, hizo méritos para terminar con un resultado ligeramente satisfactorio. Lo cierto es que con esta derrota el cuadro gallego tiene muy difícil, por no decir casi imposible, su continuidad en la elite. Está con 16 puntos, 12 por debajo de la plaza de promoción y con 15 de desventaja de la salvación. Restan, por si hace falta recordarlo, apenas 18 por disputarse.

Drahovsky, al acecho de Dani Saldise

Más allá de resultados y consecuencias de estos en la clasificación otros apuntes de interés suelen deparar determinadas jornadas a lo largo del campeonato. Sobre todo en lo que se refiere a la competición paralela a la propia liga. No es otra que, como ya se sabe, la pugna por alcanzar el título de máximo goleador. Una lucha ésta que gana en intensidad y emoción después de algunas semanas gracias a la actuación de uno de sus mayores animadores. Es Tomas Drahovsky, quien el sábado anotó dos de los cinco goles del Industrias Santa Coloma ante el Palma Futsal (5-2) y recortó distancias respecto del líder de la tabla en este ámbito. El eslovaco, que ya era segundo, sumó la friolera de 21 dianas en total, una cifra que le deja a sólo uno de Dani Saldise (22). Hay que reseñar, eso sí, que el futbolista del Movistar Inter no tuvo oportunidad de ver puerta este fin de semana al verse aplazado el duelo de su equipo en la pista del Viña Albali Valdepeñas. Sea como fuere, el ala del cuadro catalán está al acecho.