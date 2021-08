Proyectos de ambición en los rivales del Córdoba Patrimonio

El inicio de la nueva temporada se acerca y las plantillas están prácticamente listas para una nueva andadura en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cumplirá su tercer curso consecutivo como equipo de élite y de nuevo el objetivo pasará por alcanzar la permanencia en la categoría lo antes posible. No obstante, y pese a que la idea principal se enmarca en ese propósito, lo cierto es que la entidad blanquiverde no descarta un pasito aún más ambicioso. Y es que precisamente esa ha sido siempre la filosofía del club, que no ha dejado de avanzar (la mayor parte de las veces contra todo pronóstico) en su crecimiento deportivo e institucional, por lo que aspirar a codearse con un grupo más selecto de adversarios es una idea que ronda a todos los estamentos del equipo. Eso sí, hasta que se demuestre sobre la cancha, las miras deben estar puestas en los teóricos rivales directos.

En este sentido, a día de hoy son seis los clubes que pueden considerarse de su “liga”, cinco de ellos entre los que han conseguido la permanencia igualmente este curso. Así, ese cupo de adversarios recoge a la mitad de la tabla tras lo visto en la campaña 2020-21, quitando, como es lógico, a aquellos que han caído a la Segunda División, y sumando al único plantel que ascendió desde la categoría de plata. El más sólido en ese grupo es, sin duda, el Real Betis, equipo que por plantilla y presupuesto debería aspirar ya a los títulos. El conjunto verdiblanco finalizó en su primera campaña en la máxima categoría en la décima posición con 46 puntos, a solo uno del play off, por lo que también tratará de dar ese pasito hacia la zona alta.

Y como viene siendo habitual, no ha escatimado en el nivel de las armas para conseguirlo. Así, el Betis ha emprendido una importante reconstrucción de su plantilla, anunciando las salidas de jugadores como Borja Blanco, Elías Beltrán, Víctor Arévalo, Burrito, Chaguinha y Chicho, mentiras que la única renovación conocida hasta el momento es la de Emilio Buendía. Ademas, en la plantilla hay otros futbolistas con contrato y que seguirán siendo importantes, tales como Nico Sarmiento o Rubén Cornejo.

Con todo, lo cierto es que lo más llamativo ha estado presente en el apartado de fichajes, pues el club se ha movido a la perfección para hacerse con dos jugadores de garantías como son los internacionales absolutos Joselito y Lin. Finalmente, Flethes y Raúl Jiménez ascienden al primer equipo desde el filial.

Otro de los que se ha movido rápido en el marcado es el Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS. El club de Tudela anunció las renovaciones de Marcão, Terry Prestjord, David García y Gabriel Vasques. Además, en la lista de incorporaciones aparecen seis nombres, entre los que destaca João Miguel, último pichichi de la Primera División de Portugal, además de Carlos Bartolomé, Jorge Espín, Nacho Gómez, Kadinho y Anás El-Ayyane. Por su parte, Osasuna Magna continuará con el bloque que ya tenía contrario en vigor, aunque prolongó igualmente el vínculo de Dani Zurdo. Asimismo, el club de Pamplona se ha hecho con los servicios de Raúl Rocha, Carlos Vento y Neno, además de promocionar al canterano Ion Cerviño.

El Jaén Paraíso Interior fue otro de los grandes contendientes del Córdoba Patrimonio en la zona baja. Ambos estuvieron peleando hasta última hora por la permanencia, aunque fue el conjunto del Santo Reino el que pasó mayores apuros. Ahora, el equipo jienense quiere crecer de nuevo poco a poco y volver a ser ese club que peleaba por los títulos. Para ello, la entidad confirmó la vuelta de un histórico como Dani Martín, el fichaje del egabrense César Velasco o el del internacional absoluto Aicardo. Igualmente, otros de los nuevos refuerzos del club son el guardameta Álex González, el pívot Jorge Santos y Bruno Petry. Entre las bajas anunciadas se encuentran Campoy, Ángel Bingyoba, José Mario y Víctor Montes, mientras que seguirán defendiendo la elástica amarilla Mauricio, Antonio Pérez, Attos, Míchel, Felipe Mancha, Carlitos, Mithyuê y Alan Brandi.

El Pescados Rubén Burela alcanzó la salvación en el play out y para este curso el objetivo no será otro que evitar tanto dramatismo en el desenlace de la temporada. Así, el club gallego contará con Alberto Riquer como nuevo entrenador. Entre los renovados se encuentran Lucho e Iago Míguez, mientras que las nuevas caras son Wanderson e Isma Samartino. El plantel cuenta también con otros futbolistas como Quintela, David Pazos, Renato y Nito. Finalmente, la única nueva plaza de Primera la ocupará el Manzanares, que hasta la fecha se ha hecho con los fichajes de Álex Fuentes, Fran Cortés y Víctor Arévalo, además de anunciar las renovaciones de Dani Juárez, Álex Velasco, Bernardino Naranjo, Kiki y Daniel Gabriel García.