LNFS | Radiografía de la jornada (29): seguridad sin certezas

Escasos son los cambios después de una jornada vertiginosa. Así es con motivo de un calendario que apremia en esta ocasión. Con otra fecha del campeonato en sólo tres días, la vigésimo novena es la veloz que se disputara en su totalidad durante una tarde de sábado. También es cierto que son bastantes menos los partidos que esta vez se jugaran debido a un triple aplazamiento. Sea como fuere, en este escenario continúa con su buena línea el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que mantiene una renta importante respecto del descenso tras su empate ante Osasuna Magna. Incluso tras la victoria del Peñíscola ante O Parrulo Ferrol, lo que significa que el conjunto levantino le recorta dos puntos al tiempo que el gallego apenas opta ya al play out. Todo, en una clasificación cada vez más comprimida en su zona media. No en vano, entre el noveno y el decimocuarto, que es precisamente el cuadro califal, existe apenas una diferencia de un partido -o de un triunfo si así se prefiere-.

Seguro pero alerta sigue el Córdoba Patrimonio

Permanece en calma aunque con un leve contratiempo. La verdad es que su resultado del sábado no es negativo, por mucho que tampoco es positivo en plenitud. De haber vencido, para contextualizar, el equipo se encontraría hoy por hoy undécimo, sólo dos puntos por debajo del play off y casi diez por encima del descenso. Aunque gracias al average particular con el rival en concreto, el Peñíscola, sería ésta la ventaja -al ser de nueve más uno-. Y sucedería con un duelo todavía pendiente de disputar por atraso de su fecha original. Poco sentido tiene ahora, sin embargo, pensar en lo que pudo ser y no fue para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que al menos sigue, en efecto, en zona segura después de igualar a dos con Osasuna Magna, un rival al que no tuvo opción de adelantar en la tabla pero que mantiene a su altura. Los blanquiverdes bajan una posición por el triunfo del Ribera Navarra y, lo que es más importante, pierden dos puntos de su renta respecto del antepenúltimo al ganar también éste -el mencionado cuadro castellonense-. Son siete más uno los que distancian al equipo dirigido de Josan González del peligro, lo que provoca que deba continuar alerta.

O Parrulo Ferrol, sin opción de salvación directa

No está descendido pero casi. Sólo la novedosa existencia de una plaza de promoción le mantiene con vida, con un hilo tan fino ya que casi está por romperse. En cualquier caso, O Parrulo Ferrol se halla a punto de consumar su descenso a Segunda después de una temporada tortuosa y en la que ni siquiera el relevo en el banquillo le permitió tomar oxígeno. Si bien el cordobés Miguel Ángel Martínez Maca concedió esperanzas a la entidad, los de A Malata están condenados a perder una categoría. Tanto es así que a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) no tienen opción de alcanzar la permanencia directa. Su único asidero a la elite es precisamente el play out, del cual se encuentran también muy lejos. El conjunto ferrolano está a 12 puntos de dicha plaza cuando le restan sólo 15 por disputar y encima con el Burela, club que ocupa esa posición, con dos partidos aplazados que van a ser tres el martes. Parece, en definitiva, que la caída a la división de plata es sólo cuestión de tiempo.

Más equilibrio si cabe en la clasificación

Lejos de decrecer, la igualdad en el apartado clasificatorio no deja de aumentar en las últimas jornadas. Ya estaba muy comprimida la tabla a lo largo de toda su zona media, que comprende hoy por hoy desde la novena plaza hasta la decimocuarta. Es posible incluso añadir al octavo, un Real Betis que aguanta en puesto de play off a pesar de las adversidades. La aparente irregularidad del Industrias Santa Coloma y Osasuna Magna, de los que ninguno venció el sábado; la reacción consistente del Ribera Navarra, que apalabra su continuidad; o la persistencia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que también está más cerca que lejos de sellar su permanencia, hacen, entre otros aspectos, que el equilibrio sea cada vez mayor. Ahora es el Jaén el que se sitúa en novena posición después de superar al BeSoccer UMA Antequera y alcanzar los 36 puntos. Mientras, el conjunto blanquiverde limita con el play out con 33, esto es una diferencia mínima de un partido -o una victoria si se quiere señalar de tal modo-. Entre medias hay otros cuatro rivales. Un apunte resulta favorable para el equipo de Josan González, y éste es que cuenta con un choque menos que sus adversarios a excepción del Fútbol Emotion Zaragoza. La guerra por el salto cualitativo no puede ser más emocionante.

El Palma Futsal acecha al Levante tras derrotarle

Si la parte media de la tabla tiene un aspecto apasionante en el tramo final del curso, no faltan tampoco los alicientes en la zona noble. Ejemplo de ello en esta ocasión fue el choque entre el líder del campeonato regular y el segundo clasificado. En Son Moix se enfrentaron, también el sábado, el Palma Futsal y el Levante en el que quizá fue el partido más atractivo de la vigésimo novena fecha. Los baleares tenían en sus manos recortar diferencias con el conjunto granate, que antes del duelo tenía una ventaja de cinco puntos en la cabeza de la clasificación. Esto fue lo que finalmente sucedió pues el equipo en que militan los cordobeses Carlos Barrón, Lolo Urbano y Rafa López se impuso por la mínima (2-1) para colocarse a sólo dos de su rival. Por cierto, uno de los goles del cuadro mallorquín, el primero de ellos precisamente, tuvo firma de uno de los representantes de la provincia. Lolo Urbano se encargó de abrir el camino al triunfo de la escuadra dirigida por Antonio Vadillo, que acecha más si cabe al cuadro valenciano.

Hasta tres aplazamientos

La jornada contó con menos emoción en parte al no desarrollarse en su totalidad. Lo que es una norma a lo largo de esta temporada, con escasas excepciones, vino a ser un hecho más claro esta vez. Porque el sábado fueron hasta tres los encuentros que no se disputaron dentro de lo previsto. Eso sí, no todos quedaron en suspenso por los efectos de la Covid-19, causa más habitual de este tipo de situaciones. Por tal motivo no pudieron enfrentarse el Burela y el Real Betis. Los gallegos, por cierto, van a llegar a los tres aplazamientos el martes, toda vez que vienen de uno y que su choque de dicha fecha también está atrasado. Por otro lado, la participación en Champions tanto del Barça como del Inter impidió que hubiera otros dos partidos en cartel. En este caso se perdió una contienda de alto voltaje entre el cuadro azulgrana y ElPozo Murcia Costa Cálida. Mientras, el conjunto de Torrejón de Ardoz dejó de verse las caras con un Fútbol Emotion Zaragoza que debe esperar para su intento de reacción tras varias derrotas consecutivas.