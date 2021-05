Josan González: "La igualdad ha sido la nota predominante"

En la ruleta rusa, el Córdoba Patrimonio salió perdedor. En un duelo marcado por la intensidad y las idas y venidas sobre el parqué, el cuadro blanquiverde vio cortada su racha de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota con un amplio resultado desfavorable de 5-3 en la cancha de Santa Coloma, que ve más cerca y con posibilidades más reales el meterse entre los ocho primeros a final de temporada. En cuanto a la escuadra califa, no se complica demasiado su situación pero las ascuas de la zona roja comienzan a ser palpables y a calentar la espalda.

Josan González analizó y alabó a sus jugadores en un partido guiado por el vigor físico de ambos conjuntos. "Ha sido un partido de tú a tú, con mucha intensidad y cada equipo, con sus armas. La igualdad ha sido la nota predominante", señaló el de Puente Genil, que también tuvo palabras de autocrítica hacia la actuación de su equipo, apostillando que "los dos habremos tenido el mismo número de ocasiones pero nos ha vuelto faltar hoy contundencia en las dos áreas. El segundo y el tercer gol son dos rechaces dentro del área y sobre las cosas incontrolables, ya nos pasó la semana pasada y nos pasó hoy un poco, no tenemos que fijarnos en nada que no dependa de nosotros". A pesar de la derrota, el preparador del Córdoba Patrimonio aseveró que "los chicos se han vaciado, han dado todo después de un viaje muy largo, de jugar el sábado, igual que el Santa Coloma en las mismas circunstancias. Ahora, a seguir trabajando para el próximo partido".

Las expulsiones de Lucas Perin y Caio César, que no estarán disponibles para el técnico en el siguiente compromiso ante el Levante en Vista Alegre, marcaron el devenir del partido en momentos clave, además de las ocasiones falladas también en dichos momentos. "Hay una acción muy clara para ponernos por delante con 3-4, con el tiempo que quedaba de partido y justo después ha venido la expulsión de Lucas, que estaba haciendo un buen partido y estaba muy bien, revolucionando el partido ofensivamente, estaba generando mucho. Ahí Cardona ha metido un golazo, otra vez hemos tenido que remar y no hemos llegado. Gracias a Dios, tenemos jugadores con muchas características diversas y en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa", desarrolló Josan, que cambió de plan en cuanto vio trastocado el suyo. "Nos hemos visto condicionados por las cinco faltas en el primer tiempo, hemos tenido que optar por esa situación de juego (portero jugador); además, hemos conseguido empatar bastante rápido. Somos un equipo con muchas cosas que ofrecer pero no ha sido suficiente para doblegar a Santa Coloma".

El técnico pontanés, además, también tuvo palabras de toque de atención, tanto para los medios de comunicación locales como para la afición en general, a la hora de valorar las posibilidades de su equipo de entrar entre los ocho primeros antes de asegurar la salvación en Primera División. Arguyó que "sinceramente, yo no he pensado nunca en el playoff. Cuando alguien externo al club nos ha puesto ese foco, como la prensa en Córdoba, nosotros, para nada. Obviamente es un orgullo que piensen que podemos llegar al playoff pero tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que olvidarnos de hacer cuentas y lo que tenemos que hacer es seguir mejorando, seguir compitiendo en los factores de rendimiento y esos son los que nos van a acercar a la victoria". Josan, con tales declaraciones y su experiencia en anteriores, demostró tener las cosas claras al apostillar que "el playoff era una utopía hace dos jornadas, tenemos que sacar puntos, alejarnos cuanto antes de la zona roja y certificar el objetivo de la temporada". El último tramo será el juez que dictamine el destino del Córdoba Patrimonio en la competición.