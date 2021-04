Viejos conocidos con una rivalidad que armar

Con un gran botín por delante. Eso es lo que se pondrá en juego este próximo sábado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, cuando salten a competir el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el BeSoccer CD UMA Antequera a partir de las 19:30. Dos rivales directos por la permanencia en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en un encuentro con muchos tintes de emoción, ya no solo por lo mucho que hay en disputa, sino también por la rivalidad que se está creando en los últimos tiempos entre ambos conjuntos.

Y eso que sus enfrentamientos apenas datan de registros, pues todos se han producido en la época más reciente. Sin duda, el cuadro universitario ha sido durante los últimos años un fijo en las categorías profesionales de la LNFS, y solo el crecimiento exponencial de los califas ha hecho se vean las caras en las divisiones más altas. Además, la constante presencia de jugadores cordobeses en el equipo malagueño, varios de ellos con pasado en las filas del Córdoba Futsal, no ha hecho más que incrementar esa rivalidad.

En este sentido, una vez solamente se han medido ambos clubes en partido oficial en el feudo capitalino. El resto siempre han sido duelos amistosos. Eso sí, no fue un choque cualquiera. Vista Alegre se vistió de gala un 28 de abril de 2018 para encarar el que era hasta ese momento el partido más importante de la historia del club, dejando al margen, por supuesto, el que se vivió semanas antes en dicho pabellón ante ElPozo Murcia y que suponía el estreno de la entidad en la Copa del Rey.

Por aquel entonces, el Córdoba Futsal estaba debutando en Segunda División a las órdenes de Maca, y además, lo había hecho con un rendimiento, como ha sido habitual en el equipo, muy por encima del esperado. Es más, pese a que el objetivo del curso no era otro que la salvación, lo cierto es que aquel partido iba a dirimir un puesto de play off de ascenso a Primera. Frente a frente, un equipo hecho para ascender y con pasado muy reciente en la élite, y otro que estaba viviendo un sueño. El desenlace es por todos conocido, pues el Córdoba Futsal acabó aquel curso -recordemos, que debía salvarse como único propósito- entre lágrimas por no colarse entre los mejores tras ceder por un ajustado 3-4.

Así, ya no volverían a verse más por Córdoba, puesto que al año siguiente, los cordobeses ascenderían al tiempo que los malagueños volverían a caer a la división de plata. Y hasta ahora. Con todo, cabe decir que el balance general en dichos duelos ligueros es completamente equilibrado. De hecho, el Córdoba Patrimonio tan solo ha cedido en esa ocasión, ya que los otros dos choques celebrados hasta ahora se resolvieron con 0-2 para los califas aquel curso 2017-18 en el Fernando Agüelles, mientras que la ida en la presente campaña se completó con empate a uno.