Vuelve una leyenda: Javi Flores se reincorpora al Córdoba CF

Una esperada vuelta por todo lo que supone y más aún después de ver cómo las ofertas que barajaba finalmente no han ido a buen puerto. Hay caminos que están destinados a encontrarse por mucho que ambas partes no quieran en un primer momento. En los últimos años, no hay Córdoba CF sin Javi Flores y no hay Javi Flores sin Córdoba CF, pero todo parecía indicar que esta temporada ya iba a ser la definitiva porque el mago de Fátima no había entrado en los planes de la dirección deportiva, pero, sin embargo, el club de su vida ha querido contar con sus servicios para solidificar las bases del proyecto.

Y es que el Córdoba CF ha confirmado que Javi Flores retorna a la institución blanquiverde y será parte de la secretaría técnica que actualmente conforma tanto Juan Gutiérrez Juanito como Raúl Cámara y el propio Antonio Fernández Monterrubio. Vuelve el hijo pródigo. Javi Flores se reincorpora a la estructura del Córdoba Club de Fútbol con una doble función. ‘El mago de Fátima’ se suma a la secretaría técnica para aportar su experiencia después de más 440 partidos como futbolista profesional. El que fuera en los últimos años capitán trabajará tanto en el primer equipo como en la cantera, haciendo seguimiento de los equipos y contribuyendo a la captación de talento y evitando la fuga de canteranos“, ha explicado en un comunicado la entidad blanquiverde.

Además, el exjugador cordobés realizará las funciones de representación institucional para potencial la presencia del Córdoba CF en los actos de peñas, así como acciones solidarias en las que se requiera al club blanquiverde. Después de haber llegado en prebenjamines y haber disputado 259 partidos oficiales con el primer equipo, nadie como Javi puede representar los valores del club que le vio crecer. Desde el Córdoba CF le damos, de nuevo, la bienvenida a la que siempre será su casa, deseándole que pueda vivir grandes éxitos en su nueva etapa como blanquiverde“, finaliza el escrito cordobés.