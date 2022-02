Viedma: “Estamos con la máxima motivación para ganar cada partido”

Sin lugar a la relajación. El Córdoba CF sigue preparando su próximo duelo de liga regular tras ver como su último encuentro, que debía de haberse disputado frente al Tamaraceite, se veía aplazado por casos de Covid-19 en el conjunto canario. Por lo tanto, tras una semana de impás, los blanquiverdes vuelven a la competición, y de nuevo contra un rival de fuera de la península, aunque esta vez lejos de El Arcángel. Será la UD San Fernando, colista de la categoría, que espera sacar rédito de la visita del líder a la Ciudad Deportiva Maspalomas en busca de su redención. En este contexto, Alejandro Viedma, centrocampista califal, ha comparecido ante los medios oficiales del club, analizando la actualidad tanto deportiva como personal.

En primer lugar, hablando sobre el contrincante del próximo domingo, Viedma lo ha descrito como "un rival muy complicado", pese a que es el colista de la categoría. Viendo los últimos desplazamientos del Córdoba a Canarias, "no ha sido nada fácil, no hemos conseguido todavía la victoria, y vamos a ir a por los tres puntos", ha aseverado el jugador. Además, también ha añadido que "la relajación no va a venir en nuestra contra", ya que, en la plantilla, todos están "unidos", y quieren "conseguir tanto la victoria como el objetivo cuanto antes", por lo que reincide en que van a salir "con la máxima motivación".

Por otro lado, con respecto a la mencionada semana de descanso con motivo del aplazamiento del partido frente al Tamaraceite, Viedma ha confesado que no ha afectado mucho al grupo, pese a que ellos no querían parar. "Con el tema de la Covid y las circunstancias está siendo complicado. Nosotros queríamos jugar, lógicamente, y conseguir los tres puntos aquí, en casa", ha afirmado.

Tres puntos que serán claves para seguir con la persecución implacable del Córdoba en busca del ascenso a Primera RFEF. El ascenso está cada vez más cerca, pese a que el jugador ha insistido en que hay que seguir "partido a partido, conseguir las victorias, y cuando tenga que llegar, llegará". Sin embargo, no puede negar que "hay una diferencia entre el primer puesto y el segundo", aunque eso no va a derivar en que la plantilla se relaje, ya que van a estar "pesando en salir cada partido a por los tres puntos".

En un plano más personal, el exsevillista también ha hablado sobre la alta competencia que tiene en su puesto, con jugadores como Javi Flores o Álex Bernal pugnando por su posición. "El nivel de exigencia que se está mostrando es una locura", ha declarado, haciendo referencia tanto a los entrenamientos, como a los compañeros y a lo visto en los partidos. "Es verdad que está muy complicado conseguir un puesto fijo en el once, pero tenemos una motivación sana, trabajamos para conseguir estar ahí, y eso es cosa del míster", ha reconocido. Pese a esa gran competencia, Viedma se ha mostrado muy implicado con el resto del grupo, viajando con la plantilla incluso a aquellos desplazamientos a los que no estaba convocado. "Cuanto más unidos estemos, y cuanto más apoyo tengamos tanto del que juega como del que no, está haciendo que este año esté siendo tan bueno para el Córdoba", ha opinado. Por último, también ha habido tiempo de mencionar su renovación, sobre la que ha afirmado que, por si él fuese, firmaría estar más años en el Córdoba. "Estoy a disposición del club para cuando quiera hablar, y ojalá me quedara aquí toda mi vida", ha sentenciado.