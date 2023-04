La última oportunidad

Volver a empezar. Solo se necesita a veces un reinicio para que la máquina vuelva a funcionar, pero en otras ocasiones, en cambio, el tiempo es oro. El Córdoba CF ya no es que requiera ser el equipo de principio de temporada, que también, sino que es crucial recuperar las sensaciones perdidas y, además, el tiempo apremia. Los chicos dirigidos por Manuel Mosquera han entrado en la recta final de la campaña regular y en la actualidad se encuentran fuera de las posiciones de play off. Es cierto que, como se ha recordado una y otra vez en las últimas semanas, el cuadro blanquiverde tiene un partido menos que sus respectivos rivales, pero los motivos para creer no existen y menos entre la afición.

Llega el Deportivo de La Coruña, un equipo letal con dudas lejos de Riazor

Y es que la última derrota ante el Rayo Majadahonda terminó por diluir la esperanza en esa promoción para los aficionados cordobesistas. El Córdoba CF fue incapaz de reaccionar al tempranero gol de David Rodríguez y sigue inmerso en una dinámica donde tan solo ha conseguido una victoria en lo que respecta a la segunda vuelta, convirtiéndose así en el peor equipo del Grupo I y el segundo con menos puntos de la totalidad de los clubes que componen el tercer escalón del fútbol español. En cambio, las matemáticas dan aún opciones a un cuadro cordobesista que recibe este domingo al Deportivo de La Coruña mirando de reojo a la enfermería.

A la más que conocida de Dragisa Gudelj, tanto Felipe Ramos como Canario serán baja para un Córdoba CF que, a pesar de ello, también tendrá una ausencia más que sonada, ya que Manuel Mosquera no podrá contar por primera vez en toda la temporada con Diarra después de que el mediocentro hispano maliense viese la quinta amarilla en el encuentro ante el Rayo Majadahonda. Aun así, el técnico gallego tendrá disponible a Marco Camus y todo hace indicar que tanto Carlos Puga como Javi Flores han superado sus diversas molestias y también podrán vestirse de corto durante la tarde del domingo en El Arcángel.

En lo que respecta al rival y analizando los últimos encuentros de los blanquiazules, el cuadro coruñés está inmerso en una dinámica que se lleva viendo desde el comienzo de la segunda vuelta de competición, allá por el mes de enero. Desde ese momento, el Deportivo acumula seis victorias en su feudo, y tan solo un empate, precisamente ante el Real Madrid Castilla. Por otro lado, en sus visitas a los feudos de San Fernando, UD Sanse, RB Linense, Racing de Ferrol, Cultural Leonesa y Unionistas, los de Óscar Cano solo han logrado sumar cuatro puntos, con dos derrotas y tan solo una victoria, frente al colista, el CF Talavera. Así, la racha más reciente es de tres victorias en los cinco últimos partidos, con una derrota ante Unionistas, un empate contra el Ferrol, y los tres triunfos en Riazor contra Celta B, Fuenlabrada y AD Ceuta.

Desde un punto de vista táctico, el juego interior es el principal peligro de un Deportivo que ha aclarado sus ideas desde el cambio en el banquillo acontecido en octubre. Partiendo normalmente desde un esquema de 4-3-3, Ian Mackay es el portero titular para Óscar Cano, mientras que la defensa no suele variar en exceso, con el excordobesista Antoñito como puñal por banda diestra, y Raúl Camero haciendo lo propio en el carril izquierdo. Mientras tanto, la pareja de centrales suele estar compuesta por Jaime y Pablo Martínez, aunque también suele entrar Lapeña por Jaime. En el centro del campo, Villares hace las veces de faro, con Rubén Díez e Isi de interiores, aunque también han jugado en esas posiciones tanto Mario Soriano como Olabe. Por último, en faceta ofensiva, la pólvora la acumulan el otro cordobesista, Quiles -partiendo desde banda diestra-, y Lucas Pérez, que no estará disponible para el duelo en El Arcángel. El once lo suele completar Mario Soriano en el perfil zurdo. Un club que llega para poner la guinda definitiva a un Córdoba CF que quiere motivos para seguir creyendo.