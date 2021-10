Suspensión y victoria: una condición que beneficia al Córdoba

Siempre se ha dicho que las estadísticas están para romperlas y más en el ambiente cordobesista, aunque esta vez se pretende aumentar una racha positiva que es un tanto especial por lo que significa. El Córdoba siempre ha estado ligado al sufrimiento y a la alegría, no en una parte igual de proporcionada, pero sí que la afición siempre disfruta con un equipo que actualmente está recorriendo un camino triunfal en la cuarta categoría del fútbol español. Sin embargo, los problemas siguen llegando, ya que la acumulación de partidos ha hecho que la primera plantilla blanquiverde sufra varios contratiempos físicos, dejando sin apenas opciones a un técnico Germán Crespo que tendrá que conformar una escuadra competitiva para alargar una dinámica un tanto curiosa. De hecho, la entidad califal puede contar por triunfos los choques disputados justo después de un aplazamiento por condiciones climatológicas.

Ha ocurrido en muy pocas ocasiones, pero, siempre que ha pasado, el Córdoba ha salido beneficiado. La trayectoria de la entidad blanquiverde ha sido una auténtica montaña rusa de sensaciones. Tanto fue así que, después de tocar la gloria en Primera División durante la temporada 2014-15, el club califa ha cosechado cuatro descensos en apenas siete cursos regulares. Una cifra histórica para un equipo relevante en este deporte a nivel nacional, aunque no es la única estadística curiosa. Siempre que ha habido una suspensión por causa climatológica, el plantel cordobés ha vencido su siguiente cita regular. De hecho, este hito sorprendente ocurrió por primera vez en la temporada 2004-05 cuando el Córdoba no pudo jugar ante el Eibar por una lluvia torrencial, teniendo que aplazar el partido para una fecha más cercana. Aun así, la plantilla andaluza tuvo que continuar con su camino en Segunda División y viajó hasta tierras catalanas para vencer al Lleida merced a un tanto agónico de Cristian Álvarez (1-2).

Aun así, no es la única vez que ha pasado algo así, ya que, seis años después durante la temporada 2009-10, el Córdoba no pudo enfrentarse en el Estadio El Arcángel al Rayo Vallecano por una nevada histórica e imprevista, dejando el terreno de juego impracticable y sin opción a retirar toda la nieve que había caído horas antes. Sin embargo, esta condición volvió a beneficiar a la entidad blanquiverde debido a que, una semana más tarde, el conjunto cordobés pudo vencer al Real Unión en la vigésima jornada de la Segunda División gracias a una remontada muy meritoria comandada por un Pepe Díaz que anotó un doblete entrando desde el banquillo en el minuto 60 (2-3).

Gracias a toda esta estadística, el Córdoba llegará al partido con buenas sensaciones y con la intención de alargar esta dinámica positiva y extraña a partes iguales. Y es que la entidad blanquiverde jugará este sábado en El Arcángel ante el Antequera después de ver como el volcán Cumbre Vieja de La Palma hacía imposible que se pudiese disputar el encuentro frente al Mensajero durante la semana pasada, dejando al club canario con hasta dos encuentros suspendidos por esta causa de fuerza mayor. Además, y sabiendo lo ocurrido con otro partido que no se llegó a disputar, el encuentro ante el Reus de la temporada 2018-19 no cuenta en estos números, ya que no sucedió por circunstancias climatológicas y sí por causas administrativas. Por ello, el club cordobés intentará vencer al cuadro antequerano este mismo fin de semana en busca de alargar una racha anómala.