Las salidas invernales del Córdoba CF que intentan ascender

Algunos de los jugadores que salieron de la disciplina blanquiverde durante el pasado mes de enero no han terminado aún su temporada. El Córdoba CF cerró una terrible campaña en Primera RFEF a pesar de que en noviembre comandaba la tabla clasificatoria del Grupo I. Sin embargo, esta tendencia positiva dejó paso a una muy negativa donde, con tan solo dos victorias a lo largo de la segunda vuelta, trajo consigo una profunda depresión al no acceder, incluso, al play off de Segunda División. Una de las principales causas de esa tónica a la baja fue un mercado invernal deplorable en los que algunos de los futbolistas que salieron del club blanquiverde siguen estando en plena competición.

En primera instancia, existen dos jugadores que se marcharon al Grupo II de Primera RFEF en pleno mercado invernal después de no tener la continuidad necesaria en el tercer escalón del fútbol nacional, aunque llegaban tras ser protagonistas durante la estancia del Córdoba CF en Segunda RFEF. Por un lado, Adrián Fuentes no logró una regularidad óptima en el plantel dirigido por Germán Crespo y decidió aceptar la oferta de un Castellón que cayó en la ida del play off a Segunda División ante el Deportivo de La Coruña. El extremo madrileño forma parte del vestuario castellonense y partió como titular en los tres primeros encuentros, pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo y no disputó ni un solo minuto en la primera eliminatoria de la promoción a la categoría de plata.

Por otro lado, Álex Bernal había ido perdiendo confianza cada vez que entraba al césped defendiendo la elástica del Córdoba CF. Por ello, la decisión de salir de la disciplina cordobesa parecía la más sensata y su calidad fue pretendida por un Eldense que, por aquel entonces, iba líder del Grupo I de Primera RFEF. A pesar de ser un candidato potente a hacerse con el ascenso directo, el conjunto alicantino tuvo que entrar en la promoción como segundo clasificado y vio como el Celta de Vigo B le venciese en la ida de la primera eliminatoria. Por su parte, el centrocampista sevillano fue por primera vez titular con el Eldense en el último encuentro liguero ante el Real Murcia, aunque casi siempre ha entrado de refresco.

Entretanto, la situación de José Cruz era más extraña, ya que el defensor cordobés era el tercer central para el conjunto dirigido por Germán Crespo, pero la entidad blanquiverde no le aseguraba su continuidad de cara al próximo curso. Por ello, el zaguero califal abandonó la disciplina del Córdoba CF en el pasado mercado invernal para enrolarse al UCAM Murcia de Segunda RFEF. A pesar de este paso atrás, Cruz es un titular indiscutible en el centro de la defensa murciana y este fin de semana luchará, tras empatar a uno en la ida, ante el filial del Atlético de Madrid.