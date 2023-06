Los problemas se mantienen en el Córdoba CF

Cuando no sale nada en el césped siempre suele ir acompañado con cierta inestabilidad en los despachos. Esta vez, el rendimiento deportivo del Córdoba CF solo se puede mirar teniendo en cuenta únicamente el resultado final, que es el que vale, y eso no beneficia tanto al cuerpo técnico como a los jugadores que han defendido el escudo califal. De hecho, la escuadra blanquiverde ha terminado en novena posición en su primera experiencia en la nueva Primera RFEF, una absoluta decepción después de ver el rendimiento en las 15 primeras jornadas. Lejos de play off y más aún del ascenso directo, la institución cordobesa prepara una nueva campaña en el tercer escalón del fútbol profesional, aunque los problemas no terminan de disiparse.

Una nueva semana de incertidumbre en el Córdoba CF

En primer lugar, la entidad blanquiverde ha sufrido en un pasado reciente por impagos a los jugadores que siguen componiendo el vestuario blanquiverde. De hecho, este retraso en las nóminas de abril solo lo sufrieron los miembros deportivos del Córdoba CF, pero se solventó días después de que Antonio Fernández Monterrubio entrase en el club como consejero-delegado por Javier González Calvo. Sin embargo y según ha confirmado Diario Córdoba, la institución cordobesa está sufriendo un nuevo retraso a la hora de los pagos de mayo y, esta vez, también está afectando a profesionales no deportivos. Este periódico se ha puesto en contacto con el club pero no ha recibido respuesta porque “se prefiere no contestar”.

Y es que este no es el único problema que está sufriendo el Córdoba CF en la actualidad, ya que, en el apartado deportivo, aún no tiene un plan claro para confeccionar la plantilla que defenderá su escudo a lo largo de la próxima temporada en Primera RFEF. Bajo un silencio sepulcral, la entidad blanquiverde no se ha puesto en contacto con ningún entrenador desde hace más de un mes, a la espera de ratificar a la dirección deportiva dirigida por Juan Gutiérrez Juanito y Raúl Cámara, o bien buscar un sustituto de garantías, aunque los primeros sondeados ya han buscado su sitio, como es el caso de Javier Recio.

Por tanto, la incertidumbre es tal que, por el momento, los actuales departamentos que están presentes en el día a día del club, incluida la dirección deportiva, trabajan con total normalidad a la espera de que haya o no una decisión al respecto sobre su continuidad. De hecho, la sección deportiva sigue preparando la planificación de la próxima temporada, aunque no pueden ejecutar los movimientos pertinentes debido a la falta de ratificación.