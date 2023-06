Una nueva semana de incertidumbre en el Córdoba CF

Una nueva semana donde el desconocimiento es tal que aún no se sabe ni quien se sentará a planificar la próxima temporada en el club blanquiverde. El Córdoba CF terminó el curso liguero hace varias semanas, cuando aún quedaban jornadas para finalizar la campaña regular. La tendencia negativa hacía que los despachos se empezasen a mover, pero esta alteración de posiciones no ha terminado de producirse en todas las áreas. De hecho, la dirección deportiva aún sigue siendo una incógnita, aunque las últimas incorporaciones que se han realizado en otros clubes hace que la continuidad de lo visto no sea tan descabellada.

El Córdoba CF mira a su filial de cara a la próxima temporada

En primera instancia, cabe recordar que la totalidad del Córdoba CF no había terminado la temporada hasta el pasado domingo, ya que el filial blanquiverde visitó al Getafe B en busca de ascender a Segunda RFEF. Sin embargo y a pesar de que esta promoción no pudo darse, el equipo dependiente del club califal cerró su campaña regular y estará presente nuevamente en el Grupo X de Tercera RFEF. Esto podría hacer que la cúpula de la nueva gestión pueda iniciar los movimientos pertinentes, comenzando por una confirmación de la dirección deportiva que está más cerca que lejos.

Y es que el primer nombre que sonó para ocupar el departamento anteriormente mencionado fue un Javier Recio que parecía declinar la opción del Málaga CF para aterrizar en el Córdoba CF. Sin embargo y por temas que aún se desconocen, el dirigente decidió aceptar la oferta del Real Murcia y esto lo único que hace es refrendar la continuidad tanto de Juan Gutiérrez Juanito y Raúl Cámara, aunque, por el momento, no es definitivo. Otra de las situaciones que podría existir a lo largo de la presente semana es la esperada comparecencia de Antonio Fernández Monterrubio.

En esta salida ante los medios de comunicación, el actual consejero delegado de la entidad blanquiverde aclararía, en primera instancia, quién sería el próximo director deportivo y cuáles los siguientes movimientos a seguir, ya que, de momento, el Córdoba CF mantiene únicamente a ocho jugadores con contrato, de los que varios de ellos no continuarán tampoco la próxima temporada. Además, la vacante del entrenador sigue existiendo y la lista de posibles candidatos, más que grande. Por tanto, incertidumbre y muchas incógnitas para un club califal que podría moverse en la presente semana.