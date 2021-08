"Repetir sensaciones" en el último duelo en casa

Seguir dando pasos certeros. Avanzar en pos de un objetivo común. La pretemporada del Córdoba continúa en marcha y este próximo jueves disputa otro encuentro de su fase de preparación. El Extremadura visitará El Arcángel para el que será el último partido de los cordobesistas ante su público antes del inicio liguero. Para el mismo, el propósito no es otro que “seguir mejorando conceptos de cara a ese primer partido” de liga, ha indicado Germán Crespo tras la última sesión de entrenamiento del plantel. Sin duda, un verbo clave el de mejorar, sobre todo “en las cosas que estamos fallando”. Así, el preparador busca que en este “último partido de pretemporada con nuestra gente, se repitan las sensaciones que dio el equipo en los dos partidos de la pasada semana”.

Una progresión general del equipo que va de la mano a la propia individual de cada jugador. Y ahí la recuperación física tiene un papel destacado, pues son varios los futbolistas que aún no han podido entrar en la dinámica general del primer equipo califa. Uno de ellos es Felipe Ramos, quien apunta a ser el guardameta titular, y quien podría sumar sus primeros minutos con la blanquiverde frente a la escuadra extremeña. “Queremos que poco a poco la gente que ha tenido molestias, tanto él como Viedma, vuelvan a tener minutos”, ha explicado Crespo, admitiendo, no obstante, que Adri Fuentes quizá no pueda ser de la partida debido “a la lesión y a la vacuna, que hoy tenía un poco a fiebre”.

En definitiva, “lo que queremos es que en las dos últimas semanas estén los 22 jugadores disponibles y los que tenemos del filial en dinámica del primer equipo que también actúen”, ha asegurado, puntualizando también en el caso de Samu Delgado, al cual ya quieren “ir metiéndolo para que tenga sensaciones, para que intente mejorar compitiendo con un rival de entidad, pero tampoco queremos precipitarnos”, ya que "la recaída que tuvo la temporada pasada es lo que queremos que lleve bien” y “para la semana que viene sí queremos darle minutos”, mientras que “Julio Iglesias casi seguro que tendrá minutos esta semana”.