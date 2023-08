Recio, durante su presentación con el Córdoba CF: “He estado en clubes con presión y sabré gestionarla”

La última incorporación del Córdoba CF ya ha sido presentada oficialmente. Tras pasar el reconocimiento médico y llevar a cabo el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva, Recio ha completado una intensa jornada de trabajo con su puesta de largo en El Arcángel. En la sala de prensa ha estado acompañado de Monterrubio, quien ha valorado su motivación como una de las claves de su fichaje, pues verle “ilusionado con el proyecto, para nosotros es muy importante”, subrayando que su “experiencia y la calidad que ha demostrado en su larga carrera va a aportar mucho al equipo”, al tiempo que Juanito ha hecho hincapié en que “tiene 32 años solo, pero tiene una experiencia larguísima en Primera División, con casi 250 partidos”. Un jugador de renombre para la categoría, tanto que el propio director deportivo califa ha reconocido que ni ellos mismos pensaban “que podía venir” y “cuando nos lo ponen sobre la mesa nos ponemos a ello”.

Igualmente, ha recordado que “las primeras conversaciones fueron hace 10 días, hemos sido rápidos porque había que llegar a un acuerdo y él también ha hecho un esfuerzo por estar aquí, antes de dejar caer que habrá un quinto mediocentro que ”seguramente cerrará la posición“. Por su parte, el consejero delegado cordobesista, al ser preguntado sobre otras opciones del mercado, ha puntualizado que ”no es real“ el interés en fichar a Soldado, tal y como se ha rumoreado en las últimas horas en redes sociales.

En lo que al protagonista se refiere, Recio ha afirmado que “ha sido muy fácil” fichar por el Córdoba, ya que “entre las ganas que teníais vosotros y las ganas que tenía yo de empezar un proyecto bonito, creo que es un lugar bonito y perfecto para volver a sentir lo que más me gusta, que es competir”. Y es que lleva desde enero sin jugar partidos, aunque ha estado “entrenando en Málaga en una clínica”. Además, valora que el fichaje “se ha hecho rápido, con tiempo de aquí a que empiece la temporada” y viene “con una ilusión tremenda. El tema físico queda en un segundo plano, eso se irá cogiendo en las próximas semanas”.

Precisamente sobre su salida al extranjero tras más de una década en Primera División, el malagueño admite que “quería probar”. No obstante, “me costó un poco, sobre todo cuando tienes familia, hijos un poco mayores, todo es diferente, pero sobre todo fue por el tema familiar de no adaptarnos a la vida allí y tomé la decisión de rescindir contrato en Chipre”, sentencia. Por tanto, desde el inicio del 2023 no ha pertenecido a ningún club, y es llamativo el caso del Málaga, el club de su vida y del que fue capitán, y que comparte grupo con el Córdoba. “No se ha dado la opción (del Málaga), son momentos. Yo cuando llegué de Chipre lo que quería era resetear la mente, lo que quería era tener tiempo para pensar, para prepararme por mi cuenta, esperando este mercado a esta opción que se dio de venir al Córdoba y es en lo único que pienso ahora”, recalca.

Finalmente, sobre su perfil explica que “el último año he jugado un poco más de 6, pero durante toda mi carrera he podido jugar en el doble pivote, he jugador de 6, por detrás de los interiores, también de interior, me adapto a las dos posiciones (6 y 8)”, e insiste en que Córdoba “es una plaza muy bonita, un club bonito, una buena ciudad, con una gran afición, tenía ganas de venir a un club como éste y a ellos les vi ganas de que yo viniera. He estado en clubes con presión, sobre todo en el Málaga, con aficiones muy apasionadas, como aquí, y será clave saber llevar eso. Yo estoy acostumbrado a estar en clubes así y no va a ser ningún problema”.