La realidad y el presente se unen en el Córdoba CF

El movimiento en los despachos genera incertidumbre siempre que sucede y más aún cuando la dinámica negativa es de tal calibre como la sucedida en los últimos meses. El Córdoba CF se ha visto obligado a cambiar de entrenador tras la última derrota ante el Linares Deportivo en Linarejos y Germán Crespo no se volverá a sentar en el banquillo blanquiverde. Gracias a ello, Manuel Mosquera será su sustituto y ya ha sido presentado en la sala de prensa de El Arcángel junto a un Javier González Calvo y a un Juan Gutiérrez Juanito que han analizado la actualidad blanquiverde. “Necesitábamos un entrenador que entendiese lo que necesitábamos en la actualidad”, ha explicado el dirigente del club cordobés.

Manuel Mosquera: "Es un honor llegar al Córdoba CF"

Por un lado, tanto González Calvo como Juanito han coincidido en dedicarle unas primeras palabras tanto a Germán Crespo como a un cuerpo técnico que han dejado una huella imborrable en un club blanquiverde que salió “de las penas” cuando Infinity aterrizó en la capital califal, mientras que, el dirigente, ha explicado que tanto Germán como Óscar o Álex Prieto tienen las puertas del club abiertas. Aun así, el presidente de la entidad cordobesa no dudó del potencial que puede dar Manuel Mosquera. “Una persona está por encima de un entrenador y él consiguió unir al vestuario con la huelga en el Extremadura. Confío mucho en la plantilla pero teníamos una falta de confianza”.

Entretanto, el dirigente del Córdoba CF ha afirmado que la pelota está en el tejado de unos futbolistas que deben sacar la situación adelante. “Al final siempre utilizas el tópico de que el fútbol es de los futbolistas. Muchas veces de poco sirve que la directiva hable con la plantilla. Ahí tiene que estar el míster y le pasa como a mi, que primero mira a las personas. Aquí se ha juntado la falta de confianza y que algunos están por debajo de sus posibilidades. Lo hemos estado valorando durante estos últimos meses y yo comparto muchos momentos con ellos y ha sido un buen vestuario a pesar de lo que dicen algunos. Necesitábamos un entrenador que entendiese esto de esta manera. Da igual lo que haga el míster o nosotros porque lo que pueden sacar esto son los jugadores”.

Juanito y la opción de Pedro Munitis

Una vez terminada la comparecencia del presidente, Juan Gutiérrez Juanito tomó la palabra después de tomar una decisión difícil. De hecho, la dificultad también era extra en un mercado no muy dilatado pero en el que, antes de Manuel Mosquera, tenían una preferencia. “Para nosotros a la hora de elegir un perfil pues era importante que conociera al equipo y a la categoría. No vamos a ocultar que Pedro Munitis era una opción pero le costaba asumir el riesgo. Manuel era nuestra segunda opción y él sabía que no se podía enfadar por ser la segunda opción. Lo importante es que tuviéramos las cosas claras del perfil y había la posibilidad de contar con Diego Caro, pero tampoco queríamos quemar al equipo b que está peleando por el ascenso. Manuel tenía todos los requisitos a cumplir por esta situación”.

Por su parte, el objetivo no se ha cambiado y el club mira al play off, aunque, siguiendo con el guion de Mosquera, el partido a partido debe ser lo importante. “Nosotros podemos mirar la cifra a largo plazo y pueden ser seis partidos de ocho e incluso a lo mejor menos porque los rivales juegan pero lo importante es que este equipo gane un partido. Nosotros tenemos mucha ilusión en este domingo pero después quedarían otros tantos partidos. La mentalidad tiene que cambiar y se puede recuperar con estos futbolistas”, ha añadido un director deportivo que ha adelantado que se le propuso continuar a un Álex Priego que no se sentía “con fuerzas” y ha reconocido el error de la pronta renovación del cuerpo técnico. “Nadie podía prever lo que iba a pasar y nosotros asumimos la responsabilidad. Esa parte de culpa la tengo yo y la asumo. La clave del éxito no es siempre ganar sino que asumir los errores para mejorar. Intentamos mejorar los resultados y eso se hizo con la mejor intención posible”.

Además, Juanito ha querido disipar las posibles dudas que podría entrañar la vacante en la dirección deportiva del Real Betis y ha sentenciado que “ojalá” se mantenga la totalidad de su carrera deportiva en Córdoba. Además, sigue creyendo que los jugadores llegados en el pasado mercado invernal puedan rendir en una dinámica diferente. “Es difícil de asimilar porque una vez los resultados se ven pues puedes achacarlo. Todavía está por ver como funcionan los nuevos jugadores en otro escenario. Habíamos perdido antes del mercado invernal ciertas cosas y los jugadores que salieron tenían ofertas. Pasaron muchas circunstancias y no te puedo decir que hayamos mejorado al equipo porque no ganamos. Hay que basarse en la realidad y en las dinámicas. Tenemos una confianza absoluta en ellos porque lo han demostrado en otros equipos”, ha culminado.